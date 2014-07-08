RTÜK'ten 'cinsel dürtülere hitap edici' klibe ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Calvin Harris’in “Summer” klibini yayınlayan Kral Pop TV’ye ceza kesti.

Bianet'in haberine göre, karar bir Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), bir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve iki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyelerinin karşı oyuna beş Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesinin oylarıyla verildi.

Doç. Dr. Ahmet Yıldırım kanalın “müstehcenlik” gerekçesiyle cezalandırıldığını belirterek şunları ifade etti: “Klipte bikinili bir kadın dans ediyor. Karşı oy veren bir üye olarak şunu söylemeliyim ki, eğer bu videoya ceza veriliyorsa o zaman en çok yazın yayınlanan magazin programlarının hepsine ceza kesmeye başlamamız lazım.”

Kurul raporunda kliple ilgili “Sırf kadın bedeninin çıplaklığının cinsellik dürtüleri uyandıracak biçimde, yatak, küvet ve yatak odası gibi cinsellik algısı uyandırabilecek mekanlarda cinsel dürtülere hitap edici kıyafet ve figürlerle sergilenmektedir” ifadeleri yer alıyordu.

Tartışılan klibin görüntüleri

RTÜK daha önce de Shakira ve Rihanna'nın kliplerine ceza vermişti

RTÜK daha önce Shakira ve Rihanna’nın birlikte yer aldıkları klibinin "eşcinsellik çağrıştırdığı" ve "gençlere rol model olabileceği" gerekçesiyle Dream TV, Kral TV ve Show TV’ye ceza vermiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki öpüşme sahnesi sebebiyle Kanal D’ye iki defa kesmiş, kanal toplam 859 bin 486 TL para cezası ödemek zorunda kalmıştı.