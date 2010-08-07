-RTÜK'E EN ÇOK "AŞK-I MEMNU" ŞİKAYET EDİLDİ ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), 2010 yılının ilk altı aylık döneminde izleyicilerden gelen şikayetler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak, 36 bin 177 adetten 43 bin 64'e yükseldi. Tüm program türlerinde gelen şikayetler geçen yıla göre azalırken, yerli diziler şikayet konusunda diğer programlara fark attı. Bir başka deyişle üst kurula gelen tüm şikayetlerin yarıya yakının sadece yerli diziler hakkında olduğu belirlendi. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde de en yüksek oranda şikayet edilen program türü olan yerli dizilerle ilgili en fazla öne çıkan şikayet gerekçesi, ''Türk Aile Yapısına ve Ahlaka Aykırılık'' oldu. ''Program Kaldırılsın'' şeklinde gelen şikayetlerin yüzde 71'inin ve ''Millî ve Manevî Değerlere Aykırılık'' konulu kriterlere ilişkin şikayetlerin yüzde 70'inin dramatik dizilerde yoğunlaşması, yılın ilk altı ayında bu konulardaki hassasiyetin, yoğun olarak yerli diziler hakkında yaşandığını ortaya koydu. En çok şikayet edilen dizi, bu program türündeki şikayetlerin yüzde 53'ünü tek başına alan ''Aşk-ı Memnu'' oldu. Aşk-ı Memnu'yu ''Melekler Korusun'' ve ''Türk Malı'' adlı diziler izledi. RTÜK'ün 444 1 178 İletişim Merkezine ve web sitesine, 2010 yılının ilk 6 ayında izleyicilerden gelen şikâyetlerin yüzde 44'ünün diziler, yüzde 11'inin direnç yarışmaları, yüzde 8'nin reklam kuşakları, yüzde 5'inin dramatik ögeler içeren eğlence programları ve kuşak programları, yüzde 4'nün haber bültenleri hakkında olduğu belirlendi. İzleyicilerin en çok ''Türk Aile Yapısına ve Ahlaka Aykırılık'' ile ''Çocukların ve Gençlerin Korunması'' gerekçeleriyle şikayette bulundukları tespit edildi. -DİRENÇ YARIŞMALARIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER AZALDI- Geçen yılın aynı dönemine göre direnç yarışmalarıyla ilgili şikayetler toplam içinde yüzde 13'den yüzde 11'e, reklam kuşaklarıyla ilgili şikayetler yüzde 10'dan yüzde 8'e, kuşak programlarıyla ilgili şikayetler yüzde 7'den yüzde 5'e, haber bültenleriyle ilgili şikayetler ise yüzde 6'dan yüzde 4'e geriledi. ''Yemekteyiz'' programı direnç yarışmaları içinde 3 bin 417 adet bildirimle (yüzde 73) en fazla şikayet edilen program oldu. Dramatik ögeler içeren eğlence programlarına yönelik olarak kaydedilen bin 188 bildirimin yarısından fazlası (yüzde 59) ''Çok Güzel Hareketler Bunlar'' adlı programa yönelik olarak kaydedildi. Bunu ''Olacak O Kadar'' ve ''Haneler'' adlı programlar izledi. Ocak–Haziran 2010 döneminde kuşak programları hakkında kaydedilen 2 bin 51 adet bildirimin 433 adedi (yüzde 22) ''Esra Erol'da Evlen Benimle'', 257 adedi (yüzde 13) ''Zuhal Topalla İzdivaç'' ve 223 adedi (yüzde 12) ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' adlı programlar hakkında oldu. -HABER BÜLTENLERİ ŞİKAYETLERİ- ''Haber Bültenleri'' konusunda en fazla şikayet edilen kanallar ise sırasıyla ''Atv'', ''Kanal D'' ve ''Star TV'' oldu.