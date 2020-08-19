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Medya

RTÜK'ten TLC'ye 'eşcinsel ilişki' cezası

Kurul, Sözcü TV'yi kurmak için alınan kanala da "Sivas SRT" logosu yerine "SRT Sivas" logosunu kullandığı için ceza verdi

19 Ağustos 2020 18:19

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) belgesel kanalı TLC'ye, programda 'eşcinsel birlikteliği model olarak gösterdiğini', bu durumun da 'toplumun manevi değerlerine aykırı olduğu'nu gerekçe göstererek idari para cezası verdi.

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