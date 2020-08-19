RTÜK'ten TLC'ye 'eşcinsel ilişki' cezası

RTÜK haftalık olağan toplantısını bugün gerçekleştirdi. Sözcü gazetesi imtiyaz sahibi Burak Abatay'ın Sözcü TV'yi kurmak satın aldığı "Sivas SRT"nin dosyasını ele aldı. RTÜK "Sivas SRT" logosu yerine "SRT Sivas" logosunu kullandığı gerekçesiyle, kanala idari para cezası verdi.

Akit TV'te RTÜK hakındaki ifadeler için ceza

Akit TV'deki "Gün Başlıyor" isimli programın sunucusu Ahmet Özdemir'in ulusal kanallarda yayınlanan birtakım diziler hakkında yorumlarını aktarırken "RTÜK neden bunlara kısıtlama vermiyor, tabi ki reklam gelirlerinden pay alıyor" ifadeleri de RTÜK toplantısında ele alındı. RTÜK, Özdemir'in ifadelerini 'kurumsal itibarı zedeleyecek şekilde tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uymayan sözler' olarak değerlendirerek, kanala idari para cezası yaptırımında bulundu.

Yayınlanan film nedeniyle TELE 1'e ceza

RTÜK toplantısında TELE 1 kanalında "Mr. Brooks" isimli filmde idari para cezasına gerekçe olmaktan kurtulamadı. TELE 1'e film nedeniyle para cezası veren RTÜK, filmin öldürme eyleminin zevk aracı olarak sunduğunu ve çocukları yoğun şiddet sahnelerine maruz kalabilecek bir saatte yayınlandığını belirtti.

TLC'ye 'eşcinsel ilişki' cezası

RTÜK belgesel kanalı TLC'ye de "Sıra Dışı Hamilelikler" isimli program nedeniyle idari para cezası verdi. RTÜK, programın 'eşcinsel birlikteliği model olarak gösterdiğini' ifade ederek, bu durumun 'toplumun manevi değerlerine aykırı olduğu' kanaatine verdi.

Survivor nedeniyle TV8'e ceza

TV 8'in Survivor 2020 programına ilişkin raporu da değerlendiren RTÜK, 'çocukların ekran karşısında olabileceği bir saatte yarışmacıların birbirlerine karşı hakaret içeren sözlerini ve kavgaya varan sürtüşmelerini yayın ilkesi ihlali' olarak değerlendirdi. 'İhlal' nedeniyle TV 8'e RTÜK tarafından para cezası uygulandı.

RTÜK ayrıca sahte ürün sattığını değerlendirdiği ARAFAT TV, ALASKA TV, KANAL YALOVA, ANADOLU TV, BLD, BER TV, TOP SHOP TV, DOLUNAY INT, BER TV kanallarına para cezaları verirken, program ve yayın durdurma yaptırımında bulundu.