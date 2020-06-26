RTÜK'ten Tele 1'e 'Abdülhamid' soruşturması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ’ın Sultan Abdülhamid hakkındaki sözleri nedeniyle TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımla TELE 1 TV'ye soruşturma başlatıldığını duyurarak, "TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Yanardağ programda, “1908’de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa’yı Taif’te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal’lere, Tevfik Fikretlere…” ifadelerini kullanmıştı.

Yanardağ Abdülhamid'le ilgili sözlerinin ardından iktidara yakın medyada ve sosyal medyada hedef gösterilmişti