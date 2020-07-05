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Kültür-Sanat

RTÜK, Sıla’nın Karanfil şarkısının klibini yayından kaldırdı

Yasak kararının şarkı sözlerindeki 'Sigara yak' sözleri nedeniyle verildiği öğrenildi

05 Temmuz 2020 13:40

Sıla’nın 'Karanfil' isimli şarkısının klibi, sigarayı özendirdiği gerekçesiyle RTÜK tarafından yayından kaldırdı.
 
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre sigara ile ilgili açtığı davalar ile tanınan ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişiye sigarayı özendirdiği gerekçesiyle dava açan Sarıay Derneği Başkanı  Prof. Dr. Orhan Kural, Sıla'nın Karanfil şarkısına da geçtiğimiz ekim ayında savcılığa şikayette bulundu ve yayından kaldırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na iletti. Bakanlık da şarkı sözlerinde alkol ve tütün ürünlerinin kullanımını özendirici ifadeler kullanıldığını tespit ederek, söz konusu klibi Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’na şikayet etti. RTÜK yaptığı inceleme sonucu klibin yayından kaldırılmasına karar verdi.
 

Söz konusu karar ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda şöyle denildi; “Sıla Gençoğlu isimli sanatçının ‘Karanfil' isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır”

Sıla'nın Karanfil şarkısının sözleri şöyle: 

Oysa kendimden emindim
Ona bir anda suç oldum
Heder etti keyfekeder
Beni kafesledi, kuş oldum
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun, sigara yak
Bana kor olsun
Hevesliydim önceden
Saymayı bıraktım, kaç oldum?
Deli esti savurdu rüzgar
Kurunun yanında yaş oldum
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun, sigara…

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