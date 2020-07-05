RTÜK, Sıla’nın Karanfil şarkısının klibini yayından kaldırdı

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre sigara ile ilgili açtığı davalar ile tanınan ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişiye sigarayı özendirdiği gerekçesiyle dava açan Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Sıla'nın Karanfil şarkısına da geçtiğimiz ekim ayında savcılığa şikayette bulundu ve yayından kaldırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na iletti. Bakanlık da şarkı sözlerinde alkol ve tütün ürünlerinin kullanımını özendirici ifadeler kullanıldığını tespit ederek, söz konusu klibi Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’na şikayet etti. RTÜK yaptığı inceleme sonucu klibin yayından kaldırılmasına karar verdi.

Söz konusu karar ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda şöyle denildi; “Sıla Gençoğlu isimli sanatçının ‘Karanfil' isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır”

Sıla'nın Karanfil şarkısının sözleri şöyle:

Oysa kendimden emindim

Ona bir anda suç oldum

Heder etti keyfekeder

Beni kafesledi, kuş oldum

Hiç olmazsa yılda bi' gün

An beni, al bi' karanfil tak

Benden olsun, bi' sigara yak

Bana kor olsun

Hiç olmazsa yılda bi' gün

An beni, al bi' karanfil tak

Benden olsun, bi' sigara yak

Bana kor olsun, sigara yak

Bana kor olsun

Hevesliydim önceden

Saymayı bıraktım, kaç oldum?

Deli esti savurdu rüzgar

Kurunun yanında yaş oldum

Hiç olmazsa yılda bi' gün

An beni, al bi' karanfil tak

Benden olsun, bi' sigara yak

Bana kor olsun

Hiç olmazsa yılda bi' gün

An beni, al bi' karanfil tak

Benden olsun, bi' sigara yak

Bana kor olsun, sigara…