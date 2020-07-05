RTÜK, Sıla’nın Karanfil şarkısının klibini yayından kaldırdı

Söz konusu karar ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda şöyle denildi; “Sıla Gençoğlu isimli sanatçının ‘Karanfil' isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır”
Sıla'nın Karanfil şarkısının sözleri şöyle:
Oysa kendimden emindim
Ona bir anda suç oldum
Heder etti keyfekeder
Beni kafesledi, kuş oldum
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun, sigara yak
Bana kor olsun
Hevesliydim önceden
Saymayı bıraktım, kaç oldum?
Deli esti savurdu rüzgar
Kurunun yanında yaş oldum
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun, sigara…