Rövanşta Gençlerbirliği avantajlı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk mücadelesinde Kars 36 Spor sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kars 36 Spor karşı karşıya geldi.

Kars Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hakan Ceylan yönetti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 56. dakikasında Gençlerbirliği Murat Duruer'in golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Gençlerbirliği 68. Dakikada Vedat Muriqi ile skoru 2-0 yaptı. Maçın son bölümünde Kars 36 Spor'un baskıları 86. dakikada sonuç verdi ve Burak Can Akıncı maçın skorunu belirleyen golü attı ve maç 2-1 sona erdi.

Rövanş maçı 12 Aralık'ta Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.