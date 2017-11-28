T24 LogoT24 Logo
Spor

Rövanşta Gençlerbirliği avantajlı

Gençlerbirliği, Kars 36 Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti

28 Kasım 2017 18:26

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk mücadelesinde Kars 36 Spor sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kars 36 Spor karşı karşıya geldi.

Kars Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hakan Ceylan yönetti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 56. dakikasında Gençlerbirliği Murat Duruer'in golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Gençlerbirliği 68. Dakikada Vedat Muriqi ile skoru 2-0 yaptı. Maçın son bölümünde Kars 36 Spor'un baskıları 86. dakikada sonuç verdi ve Burak Can Akıncı maçın skorunu belirleyen golü attı ve maç 2-1 sona erdi.

Rövanş maçı 12 Aralık'ta Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

ETİKETLER

Ziraat Türkiye KupasıMaçKars 36 SporGençlerbirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24