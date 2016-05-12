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Dünya
Deutsche Welle

Rousseff görevden azlediliyor

Brezilya'da Kongre'nin üst kanadı Senato yapılan oylamada Devlet Başkanı Rousseff'in görevden azledilmesine ve hakkında soruşturma başlatılmasına onay verdi.

12 Mayıs 2016 12:56


Brezilya Senatosu'nda yapılan oylamada sadece 1 oy farkla Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in 180 gün boyunca görevden azledilmesi ve hakkında soruşturma başlatılması önergesine onay verdi. 17 saat süren oylamada, 81 senato üyesinin 41'i Rousseff'in görevden azledilmesi yönünde oy kullandı.

Brezilya yasalarına göre, önergenin kabul edilmesi için Senato'nun basit çoğunlukla lehte oy kullanması yeterli oluyor.

Brezilya'da Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Waldir Maranhao kısa bir süre önce, Rousseff hakkında soruşturma başlatılmasının önünü açan 17 Nisan'da yapılan oylamanın 'şekil itibariyle kusurlu olmasını' gerekçe göstererek iptal edilmesi kararı almıştı. Ancak Senato'nun Başkanı Renan Calheiros ise Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden azledilmesine ilişkin oylamanın planlandığı gibi çarşamba günü yapılacağını duyurmuştu.

Olimpiyatların açılışını yapamayacak

Görevden 180 gün boyunca azledilecek olan Rousseff, Brezilya'da yapılacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışını yapamayacak. Bu süre içerisinde Rousseff'e yardımcısı Michel Temer vekalet edecek.

Rousseff, 2014 seçimleri öncesinde bütçe rakamlarını olduğundan daha iyi göstermek ve seçim kampanyası döneminde Brezilya kamu petrol şirketi Petrobras’ın bağışlarından faydalanmakla suçlanıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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