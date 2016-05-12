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Dünya
Deutsche Welle

Rousseff: "Bu bir darbedir"

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff Senato'nun aldığı 180 gün boyunca görevden azledilmesi kararını "Bu bir darbedir" sözleriyle değerlendirdi.

12 Mayıs 2016 23:04


"Asla savaşmaktan vazgeçmeyeceğim" diyen Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff suçsuz olduğunun anlaşılacağından kuşku duymadığını ifade etti.

"Bazı hatalar yapmış olabilirim ancak hiçbir suç işlemedim" şeklinde konuşan Rousseff adli, siyasi bir komedinin kurbanı olduğunu söyledi. Rousseff ayrıca hakkındaki suçlamaların birer "düzmeceden" ibaret olduğunu ve bunun bir "darbe" olduğunu savundu.

"Kader hep beni birçok mücadelenin ortasına itti. Bazıları aşılamaz görünse de hepsini geride bıraktım" diyen Rousseff "Geçmişte işkenceye maruz kaldım şimdi de adaletsizliğin acısını çekiyorum" açıklamasını yaptı.

Dilma Rousseff, 2014 yılında yeniden devlet başkanlığına seçilmeden hemen önce gerçek bütçe açığını örtmekle suçlanıyor. Rousseff'in sosyal yardımları hazineden kaynak aktarmaksızın devlet bankalarına ödettirdiği iddia ediliyor.

Brezilya'da Kongre'nin üst kanadı Senato yapılan oylamada sadece 1 oy farkla Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in 180 gün boyunca görevden azledilmesine ve hakkında soruşturma başlatılmasına onay vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff SenatoBrezilya Devlet Başkanı Dilma RousseffRousseffKongreSenatoDevlet Başkanı Dilma RousseffWelle Türkçe AP/dpa/Reuters/BW/NH

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