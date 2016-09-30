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Dünya
BBC Türkçe

Rosetta'ya veda vakti

Avrupa Uzay Ajansı'nın 12 yıl önce 67P kuyruklu yıldızını incelemek için fırlattığı uzay aracı Rosetta'nın görev süresi bugün sona erecek

30 Eylül 2016 09:52

Avrupa Uzay Ajansı'nın 12 yıl önce 67P kuyruklu yıldızını incelemek için fırlattığı uzay aracı Rosetta'nın görev süresi bugün sona erecek ve uzay aracı kuyruklu yıldıza çarpacak.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan biliminsanları son iki yıldır 67P kuyruklu yıldızını izleyen Rosetta'nın kullanım ömrünün sonuna geldiğini ve kuyruklu yıldızdan nihai ve çok yakın ölçümler almak istediklerini vurguladılar.

Rosetta'nın kuyruklu yıldıza çarpmasından sonra, yaşamına devam edebileceği sanılmıyor. Ancak bazı sistemleri hala çalışır olsa da, daha önceden yüklenen yazılımlar sayesinde her şeyin doğru bir şekilde kapandığından emin olunacak.

Rosetta 19 kilometrelik alçalmanın ardından Türkiye saatiyle 13:20'de kuyruklu yıldıza çarpacak.

Rosetta, tam adıyla P67 Çuryumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına 10 yıllık bir yolculuğun ardından Ağustos 2014'te ulaştı.

25 ay boyunca buz ve tozdan oluşan kuyruklu yıldızı takip etti ve 100 binden fazla fotoğraf ve ölçüm gönderdi.

Rosetta ayrıca, Kasım 2014'te Philae adlı küçük bir robotu kuyruklu yıldızın yüzeyine indirerek uzay araştırmalarında bir ilke imza attı.

Rosetta'nın çarpmadan önce dünyaya kaç resim daha göndebileceği bilinmiyor. Ancak uzmanlar kuyruklu yıldıza 15 ila 20 metre mesafede fotoğraflar almayı umuyor.

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