Rosetta'nın misyonu sona eriyor

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre 12 yıldır uzayda bulunan Rosetta bugün Orta Avrupa Saati ile 13.20'de misyonunu tamamlıyor. Rosetta'nın kısa adı Çuri olan 67P/Çuryumov-Gerasimenko kuyrukluyıldızına kontrollü bir biçimde çarptırılması hedefleniyor. Uzay aracının son ana kadar yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekerek ve ölçümler yaparak veri toplaması planlanıyor. Rosetta yaklaşık iki yıldır Çuri'nin etrafında dolanıyordu.

Almanya'nın Darmstadt kentindeki kontrol merkezinde çalışan araştırmacılardan Matt Taylor "Hepimiz çok heyecanlıyız” diyerek ekibin değişik duygular içinde olduğunu söyledi.

Kuyrukluyıldızları incelemek için kullanılan Rosetta, 2004 yılında yola çıkmış ve 10 yıllık bir yolculuğun sonunda Philae araştırma robotunu 12 Kasım 2014 tarihinde Çuri'nin yüzeyine ulaştırmıştı. ESA'nın en önemli projelerinden biri olan Rosetta misyonunun yaklaşık 4,6 milyar yıl önce ortaya çıkan Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında yeni bilgiler sağlaması isteniyor.

Bilim insanları Philae adlı robot ile iletişimin şubat ayında resmi olarak bittiğini açıklamışlardı.

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AFP / EC, BÖ