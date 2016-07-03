Rosetta’nın kamikaze misyonu



12 yıldır uzayda bulunan uzay aracı Rosetta 30 Eylül'de Çuri kuyruklu yıldızına inecek.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada, Rosetta‘ın üç ay içinde sonsuza dek kış uykusuna dalacağı kaydedildi.

Kuyruklu yıldız avcısı Rosetta, 2004 yılında yola çıkmış ve Philae adlı araştırma robotunu Çuri‘nin yüzeyine götürmüştü.

Rosetta misyonu, ESA'nın en önemli projelerinden biri olarak görülüyor. Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce ortaya çıkan Güneş Sistemi'nin oluşumunun başlangıcı hakkında bilgi sağlaması hedefleniyor.

Kısaca Çuri olarak adlandırılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızı, gelecek yıllarda güneşten giderek daha fazla uzaklaşacak. Dolayısıyla yüzeyi insan yapımı teknolojilerin çalışması için çok soğuk olacak.

Bilim insanları 2004 yılında Çuri'ye inen Philae adlı robot ile iletişimin şubat ayında resmi olarak bittiğini açıklamışlardı.

Rosetta, kuyruklu yıldıza inene kadar veri toplamaya devam edecek. Son saatlerinde inişe geçerken de ölçüm yapmayı sürdürerek, yüksek çözünürlüklü görüntüler çekecek.

Projede yer alan Matt Taylor, “Güneş enerjisi bitmeden önce yapabileceğimiz kadar gözlem yapmaya çalışıyoruz“ dedi.

Çuri, Güneş'e en yakın pozisyonuna yaklaşık 6,5 yıl sonra yeniden ulaşacak.