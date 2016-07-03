T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Rosetta’nın kamikaze misyonu

Uzay aracı Rosetta, eylül ayı sonunda kuyruklu yıldız Çuri’ye çarparak 12 yıllık misyonunu sona erdirecek.

03 Temmuz 2016 16:35


12 yıldır uzayda bulunan uzay aracı Rosetta 30 Eylül'de Çuri kuyruklu yıldızına inecek.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada, Rosetta‘ın üç ay içinde sonsuza dek kış uykusuna dalacağı kaydedildi.

Kuyruklu yıldız avcısı Rosetta, 2004 yılında yola çıkmış ve Philae adlı araştırma robotunu Çuri‘nin yüzeyine götürmüştü.

Rosetta misyonu, ESA'nın en önemli projelerinden biri olarak görülüyor. Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce ortaya çıkan Güneş Sistemi'nin oluşumunun başlangıcı hakkında bilgi sağlaması hedefleniyor.

Kısaca Çuri olarak adlandırılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızı, gelecek yıllarda güneşten giderek daha fazla uzaklaşacak. Dolayısıyla yüzeyi insan yapımı teknolojilerin çalışması için çok soğuk olacak.

Bilim insanları 2004 yılında Çuri'ye inen Philae adlı robot ile iletişimin şubat ayında resmi olarak bittiğini açıklamışlardı.

Rosetta, kuyruklu yıldıza inene kadar veri toplamaya devam edecek. Son saatlerinde inişe geçerken de ölçüm yapmayı sürdürerek, yüksek çözünürlüklü görüntüler çekecek.

Projede yer alan Matt Taylor, “Güneş enerjisi bitmeden önce yapabileceğimiz kadar gözlem yapmaya çalışıyoruz“ dedi.

Çuri, Güneş'e en yakın pozisyonuna yaklaşık 6,5 yıl sonra yeniden ulaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UzayRosettaEylülUzay AjansıRosetta‘ınPhilaeESAGüneş SistemiMatt TaylorGüneşDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/BS/DK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24