Rosberg'den sürpriz karar

Mercedes'in 31 yaşındaki Alman pilotu Nico Rosberg, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandıktan beş gün sonra Formula 1 kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Rosberg, geçen pazar günü şampiyonun sezonun son yarışına kaldığı Abu Dhabi Grand Prix'inde Lewis Hamilton'ın ardından ikinci olarak, sezonu şampiyon tamamlamayı garantilemişti. Başarılı yarışçı böylece takım arkadaşı İngiliz Lewis Hamilton'un sadece 5 puan önünde kariyerinin ilk ve tek şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Bugün Viyana'da yapılacak olan FIA sezon sonu gala törenindeki basın toplantısı öncesi konuşan Rosberg, ani bir kararla Formula 1'den ayrıldığını söyledi.

"Beni destekleyen herkese minnettarım"

Aynı zamanda Facebook sayfasından da hayranlarına bir mesaj yayınlayan Rosberg "Büyük bir rahatlama hissediyorum. Bu yıl neler olduğunu ve neler yaşandığını önümüzdeki haftalarda kesinlikle daha iyi anlayacağım. Bundan sonra hayatımda yeni bir sayfa açılacak. Neler olacağını ben de merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rosberg "25 yıldır yarış sporunun içindeydim ve en büyük hayalim ve tek hedefim Formula 1'de dünya şampiyoun olabilmekti. Bunun için birçok şeyi feda etmek zorunda kaldım. Ama çok çalıştım. Tüm bu zorluk ve feragat hep hedefime ulaşmak içindi. Ve sonunda zirveye ulaştım. Bu iyi hissettiriyor. Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmayan ve bu başarıyı mümkün kılmamda destekleyen herkese derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Rosberg, Mercedes ile olan sözleşmesini henüz geçen yaz iki yıllığına, 2018'e kadar uzatmıştı.

31 yaşındaki pilot, Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'den sonra dünyanın en önemli motor sporları organizasyonunda Dünya Şampiyonluğuna ulaşan üçüncü Alman pilot oldu.

Nico, aynı zamanda 'Rosberg' ailesinde Dünya Şampiyonluğu yaşayan ikinci isim oldu. Babası Keke Rosberg de oğlunun şampiyonluğundan tam 34 yıl önce, 1982'de Dünya Şampiyonluğu başarısı yaşamıştı.

Rosberg 2006'dan beri yarıştığı Formula 1'de 206 yarışa katılıp 57 kez podyum başarısı yaşadı ve 23 birincilik elde etti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,SID /UÇ,BÖ