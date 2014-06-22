Rosberg'den 'sekizde üç'



On yıllık bir aradan sonra yeniden Formula 1 Dünya Otomobil Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Avusturya'nın Büyük Ödül yarışını ilk sırada tamamlayan Alman Mercedes pilotu Nico Rosberg genel klasmandaki puan farkını daha da açtı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton'un az farkla ikinci olduğu yarışı ilk iki sırada başlatan Williams pilotları Valtteri Bottas ve Felipe Massa üçüncü ve dördüncü oldular. Lewis Hamilton dokuzuncu cepten start aldığı yarışta sadece takım arkadaşına boyun eğmek zorunda kaldı. Pitteki teker değiştirme stratejisini ustalıkla uygulayan Mercedes ekibi Avusturya'da yüksek performans gösteren Williams pilotlarını gafil avladı.

Sezonun sekizinci yarışında üçüncü birinciliğini alan genel klasman lideri Rosberg puanını 165'e çıkardı. Eski dünya şampiyonlarından Hamilton'un ise 136 puanı bulunuyor. Kariyerinin 155'inci yarışında altıncı galibiyetini kazanan Nico Rosberg Formula 1 pilotları arasına 2010 yılında katılmış ve ilk kez 2012 yılında Çin'de birinci olmuştu.

Dünya şampiyonu Sebastian Vettel Red Bull takımıyla aynı adı taşıyan Spielberg'deki pistte talihsizliğin pençesinden kurtulamadı ve yarışı yarıda bıraktı. Eleme turlarında ilk ona giremeyen Alman pilot yarışın ikinci turunda elektronik arızası yüzünden yavaşlayarak son sıraya kadar geriledi. Motoru yeniden çalıştırmayı başardıktan sonra bir tur geriden rakiplerini takibe başlayan Vettel arayı kapatamadığı için aracın daha fazla yıpratılmaması gerekçesiyle pite çağrılarak yarışı terk etti. Ev sahibi Red Bull'un ikinci pilotu Ricciardo da yarışı sekizinci sırada tamamlayabildi.

Yıllardır süren form krizini atlatamayan Formula 1'in en eski ekibi Ferrari, Alonso ve Raikkönen gibi dünya şampiyonlarının bütün gayretine rağmen bu yarışta da varlık gösteremedi.

19 yarışlık 2014 sezonunun sekizinci yarışından sonraki puan durumu:

1. Nico Rosberg 165

2. Lewis Hamilton 136

3. Daniel Ricciardo 83

4. Fernando Alonso 79

5. Sebastian Vettel 60

6. Nico Hülkenberg 59

7. Valtteri Bottas 55

8. Jenson Button 43

9. Felipe Massa 30

10. Kevin Magnussen 29

11. Sergio Perez 28

12. Kimi Räikkönen 19

13. Romain Grosjean 8

14. Jean-Eric Vergne 8

15. Daniil Kwjat 4

16. Jules Bianchi 2

Takım sıralaması:

1. Mercedes 301

2. Red Bull 143

3. Ferrari 98

4. Force India 87

5. Williams 85

6. McLaren Mercedes 72

7. Toro Rosso 12

8. Lotus 8

9. Marussia 2

Formula 1 sezonunun 9'uncu yarışı 6 Temmuz'da İngiltere'nin Silverstone pistinde yapılacak.