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Spor

Rosa Radom - Banvit: 49 - 48 

İSTANBUL,(DHA) ROSA RADOM : Ryan Harrow 9,Michal Sokolowski 9, Kevin Punter 11, Patrik Auda 10, Robert Witka, Ihor Zaytsev 6, Marcin Piechowicz 4,      Maciej Bojanowski, Filip Zegzula, Mateusz Szczypinski, Jaroslaw Trojan BANVİT: Angelo Caloiaro 6, Tony

09 Kasım 2017 01:49

İSTANBUL,(DHA)

ROSA RADOM : Ryan Harrow 9,Michal Sokolowski 9, Kevin Punter 11, Patrik Auda 10, Robert Witka, Ihor Zaytsev 6, Marcin Piechowicz 4,     
Maciej Bojanowski, Filip Zegzula, Mateusz Szczypinski, Jaroslaw Trojan
BANVİT: Angelo Caloiaro 6, Tony Taylor6, Tolga Geçim 6, Andy Rautins 2, Gasper Vidmar 8, Damian Kulig 7, Adonis Thomas 9, Can Altıntığ 2, Metehan Akyel 2, Rıdvan Öncel, Erkin Şenel, Ragıp Berke Atar
1\'İNCİ PERİYOT: 11 - 15
DEVRE: 19 - 33
3\'İNÇÜ PERİYOT: 34- 40 

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5\'inci maçında Banvit deplasmanda Polonya temsilcisi Rosa Radom\'a 49-48 mağlup oldu.
Maça iyi başlayan taraf Banvit oldu. Savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Banvit, ilk çeyreği 15-11 önde kapattı.
2\'nci  çeyreğe iki takım da hücumda sıkıntı çekerek başladı. Çeyreğin ortalarından itibaren hücumda etkili olan Banvit, savunmadaki sertliğini de korudu ve soyunma odasına 33-19 önde gitmeyi başardı. 
3\'üncü çeyreğe iyi başlayan taraf Radom oldu. Ev sahibi ekip bu periyotta sadece 7 sayı ve final periyoduna gidilirken farkı tek hanelere indirmeyi başardı. 
4\'üncü çeyrekte de savunma sertliğini gösteren Rosa Radom, son dakikalara 49-48 önde girmeyi başardı. Banvit son hücumu sayıya çeviremeyinci 49-48\'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. 
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 11 sayıyla ev sahibi ekipten Kevin Punter oldu. 
Bu sonuçla Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde 2\'nci mağlubiyetini alırken, ev sahibi Radom gruptaki ilk galibiyetini aldı.

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