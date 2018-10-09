Ronaldo'ya ikinci tecavüz suçlaması!

Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan kadının avukatı, başka bir kadının da futbolcu tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Kathryn Mayorga’nın avukatı Leslie Stovall, "Müvekkili gibi kötü bir deneyim yaşadığını iddia eden başka bir kadının kendisiyle iletişime geçtiğini" açıkladı.

Stovall, Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan ikinci kadının kimliğini açıklamadı ancak kadının şikayetini Las Vegas polisine iletebileceğini ifade etti.

Avukat, bunun yanı sıra benzen vakalar için iki kadının da kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı. Birinci kadın Ronaldo'nun kendisine şiddet uyguladığını, diğerininse yıldız oyuncuyla ilişkisinin gizli tutulması için anlaşma imzalamak zorunda kaldığını belirtti.

Stovall, kendisine iletilen son iki iddiaların tecavüz olayı olmasa da, daha kapsamlı bir şekilde araştıracağını söyledi.

Tecavüz iddiaları nasıl ortaya çıktı?

Eski manken Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak Eylül ayında Nevada mahkemesine dava açtı. Mayorga, söz konusu olayın araştırılmasını istediğini fakat Ronaldo'nun hapis yatmasını istemediğini dile getirdi.

Las Vegas Büyükşehir Polis Merkezi de bu tarihte cinsel saldırı ihbarı yapıldığını futbolcunun adını vermeyerek doğrulamıştı.

Mayorga, tecavüz iddiasını gizli tutmak için bir anlaşma imzalaması yönünde baskı altına alındığını, anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 200 bin dolar ödemek zorunda kalacağını da iddia etmişti.

Ronaldo iddiaları reddetti, Der Spiegel anlaşmayı yayımladı

Ronaldo, Instagram’da yaptığı canlı video yayınında, hakkında çıkan tecavüz haberlerinin 'sahte' olduğunu söylemişti.

Alman Der Spiegel dergisi, Cristiano Ronaldo'nun tecavüz ettiği iddia edilen Katheryn Mayorga'ya verdiği belirtilen 325 bin euroluk 'sus payı' parasının belgesini yayınladı.

13 Haziran 2009'da Las Vegas'ta gerçekleşen olayda Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini öne sürerken Ronaldo ise ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savunuyor.

Cristiano Ronaldo, 2016 yılından beri kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte yaşıyor. Ünlü futbolcunun 3'ü taşıyıcı anneden olmak üzere toplam dört çocuğu bulunuyor.