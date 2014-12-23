Ronaldo'nun şortu tartışma yarattı

İspanyol futbol kulübü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun doğduğu yer olan Madeira Adaları'nda heykeli dikildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun heykeli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hürriyet'in haberine göre, yıldız oyuncunun büyük ilgi gören bronz heykeli Brezilyalı heykeltıraş Ricardo Velosa tarafından yapıldı. Ancak, Madeira Adaları'nın başkenti Funchal'a konulan heykelde, Ronaldo’nun şortunun görünümü tartışmalara neden oldu. Time'dan Mashable'a, Mirror'dan Daily Mail'e kadar birçok yayın organı da heykelle ilgili haberlerinde bu görüntüye gönderme yapan başlıklar attı.

'Benden daha çekici'

Heykelini beğendiğini ifade eden Ronaldo ise "Benden daha çekici" yorumunda bulundu. Fas'ta düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Real Madrid ile yaşadığı şampiyonluğun ardından ülkesinde düzenlenen törene katılan Ronaldo, hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını belirterek, kendisini bu onura layık görenlere teşekkürlerini iletti.

Ronaldo, Funchal’daki törende ayrıca, "Madeira Özerk Bölgesi Liyakat Madalyası" ile ödüllendirildi.

Heykel, Ronaldo'nun bu pozundan esinlenilerek yapıldı: