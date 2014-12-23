T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ronaldo'nun şortu tartışma yarattı

Portekizli futbolcunun doğduğu yer olan Madeira Adaları'na yapılan heykelindeki şortun görünümü dikkat çekti

23 Aralık 2014 16:54

İspanyol futbol kulübü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun doğduğu yer olan Madeira Adaları'nda heykeli dikildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun heykeli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hürriyet'in haberine göre, yıldız oyuncunun büyük ilgi gören bronz heykeli Brezilyalı heykeltıraş Ricardo Velosa tarafından yapıldı. Ancak, Madeira Adaları'nın başkenti Funchal'a konulan heykelde, Ronaldo’nun şortunun görünümü tartışmalara neden oldu. Time'dan Mashable'a, Mirror'dan Daily Mail'e kadar birçok yayın organı da heykelle ilgili haberlerinde bu görüntüye gönderme yapan başlıklar attı.

 

'Benden daha çekici'

 

Heykelini beğendiğini ifade eden Ronaldo ise "Benden daha çekici" yorumunda bulundu. Fas'ta düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Real Madrid ile yaşadığı şampiyonluğun ardından ülkesinde düzenlenen törene katılan Ronaldo, hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını belirterek, kendisini bu onura layık görenlere teşekkürlerini iletti.

Ronaldo, Funchal’daki törende ayrıca, "Madeira Özerk Bölgesi Liyakat Madalyası" ile ödüllendirildi.

Heykel, Ronaldo'nun bu pozundan esinlenilerek yapıldı:

ETİKETLER

cristiano ronaldoheykelşortpoztartışmareal madridportekizmadeira adalarıfunchaldünya basınıliyakat madalyası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24