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Spor

Ronaldo yine gönülleri kazandı

İSTANBUL(DHA)  Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle yine gönülleri fethetti

21 Ekim 2017 14:26

İSTANBUL(DHA)  Real Madrid\'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle yine gönülleri fethetti. Sosyal olaylardaki duyarlılığıyla bilinen Real Madrid\'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, yine birçok insana yardım etti. 
Portekizli süper yıldızın, ülkesinde yaşanan yangın felaketinde zarar gören insanların tedavi masraflarını üstlendiği ortaya çıktı. Golcü oyuncunun kız kardeşi Katia Aveiro, Facebook\'ta bir fan sayfasında gündeme gelen yardım iddialarını onayladı. 
Portekiz\'in Pedrogao Grande böglesinde 62 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde birçok insan da yaralandı. Ronaldo\'nun, yaralanan insanların tüm tedavi ve ilaç masraflarını karşıladığı öğrenildi.
 

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