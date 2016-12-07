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Spor

Ronaldo cezaevine mi girecek?

İspanya'daki vergi kurumu GESTHA Genel Sekreteri, ortada suç olup olmadığını inceleyeceklerini söyledi

07 Aralık 2016 12:57

Football Leaks tarafından yayımlanan belgelerde off-shore hesaplarına 150 milyon Euro civarında para yatırdığı ortaya çıkan Cristiano Ronaldo, İspanya'da hapis cezasıyla yargılanabilir.

Aralık 2015'te İspanya'da son üç sene boyunce verdiği vergi beyannameleri hakkında soruşturma açılan Ronaldo'nun off-shore hesapların 150 milyon Euro yatırdığı, geçtiğimiz günlerde sızdırılan belgelerde yer aldı.

 

"Vergi kaçırma çıkarsa en az 6 yılla yargılanır"

 

İspanya'daki vergi kurumu olan GESTHA'nın Genel Sekreteri Jose Maria Mollinedo, Ronaldo'ya dava açılması durumunda Portekizli futbolcunun hapis cezasıyla yargılanabileceğini belirtti. RAC1 televizyonunu yaptığı açıklamada, ''Ortada büyük bir mali suçun olup olmadığına bakacağız. Son üç yıla dair yapılan denetleme sonucunda bir vergi kaçırma olduğu ortaya çıkarsa; en az altı yıl hapis cezasıyla yargılanır.'' dedi.

Football Leaks'in ortaya çıkardığı belgelerde, Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho'nun İspanya ve İngiltere'deki vergi uygulamalarından kaçmak için off-shore hesaplar kullandıkları açıklanmıştı.

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