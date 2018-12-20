Ronaldo, 2018 bitmeden rekor peşinde

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yılın son 3 maçına rekorunu geliştirmek için çıkacak. İtalya Serie A'da Juventus'ta top koşturan futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol atması halinde, 8 yıl üst üste 50 gol barajını geçmiş olacak.

Cristiano Ronaldo, 2018 yılının son günlerinde serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Portekizli yıldız, 2011'den bu yana her yıl 50 gol üzerinde atmayı başardı. Ronaldo'nun 2018 yılındaki gol sayısı ise 46.

Juventus, Serie A'da Roma ve Sampdoria'yla kendi sahasında, Atalanta'yla ise deplasmanda oynayacak. Ronaldo, bu karşılaşmalarda hedefine ulaşması halinde 8 yıl üst üste 50 gol barajını aşmış olacak.

Teknik direktör Massimiliano Allegri, Torino derbisinin ardından Ronaldo'yu önlerindeki üç maçtan birinde dinlendirmek istediğini belirtmişti.

Futbol tarihinde Ronaldo'nun serisine yaklaşmayı başaran iki isim Lionel Messi ve Gerd Müller oldu. Messi ve Müller, üst üste 5 yıl 50 gol barajını geçmeyi başardı.