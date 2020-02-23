Ronaldo 1000. maçını boş geçmedi

Serie A'nın 25. haftasında son sırada yer alan SPAL, lider Juventus'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 39. dakikada attığı golle, devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 60. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

SPAL, 69. dakikada penaltıdan Andrea Petagna'nın golüyle umutlansa da Juventus, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Puanını 60'a çıkaran Juventus, en yakın rakibi Lazio'nun 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Milli takım ve kulüp kariyerlerindeki toplam bininci maçına çıkan Portekizli yıldız Ronaldo, ligde forma giydiği son 11 karşılaşmada da ağları sarsarak Serie A rekoruna ortak oldu. Daha önce Sampdoria'da Fabio Quagliarella ve Fiorentina'da Gabriel Batitusta, ligde 11 maç üst üste ağları sarsmıştı.