Ron Dennis bıraktı



McLaren'in patronu Ron Dennis 43 yılın ardından Formula 1 kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 61 yaşındaki Dennis, bundan sonra McLaren otomotiv şirketinin başkanlığını yürütecek.



Formula 1'de sezon öncesi McLaren takımının başkanlığını Martin Whitmarsh'a bırakan Ron Dennis, Formula 1 ile ilgili tüm aktivitelerden ilişiğini kestiğini açıkladı.



1966 yılında Cooper takımında mekaniker olarak Formula 1'e adım atan Ron Dennis, 1988'den bu yıla kadar McLaren takımının başkanlığını yürütüyordu.



Böylece 43 yıllık Formula 1 kariyerini noktalayan Dennis, bu yıl McLaren grubun dışında bağımsız olarak faliyet göstermeye başlayacak olan McLaren Otomotiv'in başına geçecek. Mercedes motorlu McLaren spor otomobilleri 2011'de satışa sunulacak.



43 yılın ardından Formula 1'den ayrılmanının kolay olmadığını dile getiren Dennis, "Her zaman anlaşması kolay bir insan olmadığımı biliyorum, ama McLaren için çok mücadele verdim. Max Mosley ve Bernie Ecclestone'ın ayrılma kararıma üzüleceğini sanmıyorum. Ama hiçbiri benden böyle bir talepte bulunmadı. Ayrılmak tamamen benim şahsi kararımdır" diye konuştu.



Ron Dennis'in McLaren Formula 1 takımındaki görevini ise bütünüyle Martin Whithmarsh üstlenecek.



Takımı ve Whitmarsh'ı zorlu bir sınav bekliyor. 29 Nisan’da toplanacak Dünya Motor Sporları Konseyi, Avustralya Grand Prix'si sonrası yarış komiserlerine yalan beyanat vermek, dolayısıyla sporun imajına olumsuz etki etmekle suçlanan McLaren ile ilgili karar verecek.



