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Römorkun altında kalan genç öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında traktör römorkunun altında kalan Tunahan Avcı (16) hayatını kaybetti

14 Eylül 2018 01:01

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta meydana gelen trafik kazasında traktör römorkunun altında kalan Tunahan Avcı (16) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Dereboğazı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Tunahan Avcı, B.K. (17) yönetimindeki 44 PK 463 plakalı traktör ile römork arasında ayakta dururken dengesini kaybedip düştü. Yerde kalan Avcı, römorkun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Tunahan Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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