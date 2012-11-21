'Goooooooooool' diye bağırarak dünya rekoru kırdı

Romanya'da futbol maçı anlatan Ilie Dobre, nefes almadan 31 saniye boyunca "gol' diye bağırdığı için dünya rekoru kırdı.

Rekor olarak kayda geçirilen gol anonsu, Vointa Sibiu-Otelul Galati maçında Gabriel Paraschiv'in attığı golden sonra geldi.

Romanya Ulusal Haber Ajansı AGERPRES, Dünya Rekorlar Akademisi'nin bunu rekor olarak kaydettiğini duyurduğunu bildirdi.

Ajanstaki haberde 40'ı aşkın kitap yazan ve ve cumhurbaşkanlığı tarafından ödüllendirilen bir isim olan Dobre'nin, sigara içmediği ya da alkol kullanmadığı için sesle ilgili bir sorun yaşamadığını söylediği aktarılıyor.

Bundan önceki en uzun "gol" deme rekorunun da 27 saniye ile yine Dobre'ye ait olduğu ifade ediliyor. (BBC Türkçe)