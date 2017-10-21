Roma'ya ırkçılık soruşturması

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Chelsea-Roma maçında taraftarlarının Chelsea forması giyen Antonio Rüdiger'e ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Roma hakkında soruşturma açıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşma sırasında konuk ekip Roma'yı tribünden takip eden seyircilerin, ırkçı tezahüratta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu olay nedeniyle Roma hakkında disiplin soruşturması açıldığı ve konunun 16 Kasım'da yapılacak toplantıda ele alınacağı ifade edildi.

Karşılaşmanın son dakikalarında İtalyan taraftarlar, Roma'nın eski oyuncusu ve şu anda Chelsea'da foma giyen Antonio Rüdiger'e yönelik protesto ve ırkçı tezahürat yapmıştı.

Antonio Rüdiger sezon başında AS Roma'dan Chelsea'ye 35 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.