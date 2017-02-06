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Deutsche Welle

Romanya'da tarihi protestolar

Kararname geri çekildi ancak Başbakan istifa etmemeye kararlı

06 Şubat 2017 13:08

Romanya'da hükümetin, yolsuzluğa karışan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnamesine yönelik kitle gösterileri, kararnamenin geri çekilmesine rağmen pazar akşamı da sürdü. Ülke genelinde sayıları 500 bini bulan göstericiler, sosyal liberal Başbakan Sorin Grindeanu'nun istifasını talep etti. Sadece başkent Bükreş'te protesto gösterilerine katılan yaklaşık 250 bin kişi, el fenerleri ve cep telefonlarıyla ışık seli oluşturdu.

Grindeanu: İstifa etmeyeceğim

Tartışmalı kararnameyi geri çeken Başbakan Grindeanu ise istifa etmemekte direniyor. Antena 3 televizyon kanalına konuşan Grindeanu, "İstifa etmeyeceğim" diyerek, meclisin kendisini azledebileceğini, ancak mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğunu söyledi.

Günlerdir sokaklarda gösteri düzenleyen protestocular, sosyal medyada önümüzdeki günler için de gösteri çağrısı yapıyor.

'Kurtarma operasyonu' suçlaması

Başbakan Grindeanu, yoğun tepkilerin ardından, Bakanlar Kurulu'nun acil oturumda kabul ettiği tartışmalı düzenlemeyi geri çekmişti. Kararname, görevi kötüye kullanmanın, zararın en az 200 bin ley (yaklaşık 45 bin euro) tutarında olması durumunda cezaya tabi olmasını öngörüyordu. Kararnamenin, görevini kötüye kullanarak 100 bin leylik zarara yol açtığı suçlamasıyla hakkında dava açılan iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) Genel Başkanı Liviu Dragnea'yı kurtarmayı hedeflediği görüşü yaygın bir şekilde dile getiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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