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Dünya
Deutsche Welle

Romanya'da protestolar istifa getirdi

Romanya'da yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmayı suç kapsamından çıkaran kanuna karşı düzenlenen protestolar yeni bir istifa getirdi

09 Şubat 2017 19:49

Romanya'daki tartışmalı 'af kanunu'na karşı günlerdir devam eden protestolar nedeniyle Adalet Bakanı Florin Iordache'ın perşembe günü görevinden istifa ettiği bildirildi. Bakan istifa kararını Bükreş'te verdiği basın toplantısında açıkladı.

Bakanın, Başbakan Sorin Grindeanu'nun ve günlerdir devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinin baskısı üzerine bu kararı aldığı belirtiliyor. Geçen hafta da bir istifa gündeme gelmişti. Ancak Ticaret Bakanı lorin Jianu, hükümeti protesto etmek amacıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

Romanya'daki kanun, bazı dosyalarda yolsuzluk ve görevin kötüye kullanılmasını suç olmaktan çıkarıyor. Günlerdir ülkede on binlerce kişinin düzenlediği protesto gösterileri nedeniyle hükümet yolsuzluğa bulaşan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnameden vazgeçti.

Ancak ülkede protesto gösterileri dinmedi. Muhalefet hükümetin düşürülmesi için gensoru vermiş ancak önergeye destek yeterli olmadığı için hükümet iktidarda kalmayı başarmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RomanyaBakanı Florin IordacheAdalet Bakanı Florin IordacheBükreşBaşbakan Sorin GrindeanuTicaret BakanıJianuWelle

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