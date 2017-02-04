Romanya'da protestolar dördüncü günde de sürdü

Romanya'da on binler yine sokaklarda protesto gösterileri düzenledi. Bükreş'te gösteriler hükümet binaları önünde yoğunlaştı. Ülke genelinde en az 14 kentte on binlerce kişi hükümetin kararname ile çıkardığı yasayı protesto ederek iptal edilmesini talep ettiler. Birçok kentte gösterilerin organize edilmediği, vatandaşların sosyal medya üzerinden spontane şekilde bir araya geldiği belirtildi.

Hükümet üzerindeki baskı Anayasa Mahkemesi'ne yapılan üçüncü şikayetle büyüyor. Ülkede yurttaşlık hakları konusunda önde gelen isimlerden biri olan, hükümete yakınlığıyla bilinen Victor Ciorbea yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ciorbea'nın öncesinde Devlet Başkanı Klaus Iohannis ile Adli Denetim Dairesi (CSM) usul hatası yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Malta'da düzenlenen AB devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılan Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, ülkede yaşanan krize rağmen yabancı yatırımcılar için bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti.

Romanya'da hükümet Ceza Yasası'ndaki düzenleme ile yolsuzluk ve yetkinin kötüye kullanılmasını öngören birçok dosyayı suç kapsamından çıkardı. Düzenlemeye göre yolsuzluk ve yetkinin kötüye kullanılması sonucu doğan zararın 200 bin Rumen Leyi (yaklaşık 45 bin Euro) olması halinde cezai takibatın başlatılması öngörülüyor. Yasayı eleştirenler bu düzenleme ile koalisyon ortağı Sosyalist Parti'nin Genel Başkanı Liviu Dragnea'nın korunmasının amaçlandığını ileri sürüyor. Dragnea görevin kötüye kullanılmasına yardım etmekten 100 bin Rumen Leyi (22 bin Euro) zarara yol açmakla suçlanıyor.

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dpa, HT/BW