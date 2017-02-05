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Dünya
Deutsche Welle

Romanya'da hükümet geri adım attı

Romanya’da hükümet protestolar üzerine yolsuzluğa bulaşan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnameden vazgeçti.

05 Şubat 2017 16:34

Romanya'da sosyalizmin çözülüşünden bu yana düzenlenen en geniş çaplı protesto gösterileri sonuç verdi. Sosyal liberal hükümet, çarşamba günü yürürlüğe giren ve yolsuzlukla mücadelede görevini kötüye kullanan siyasetçilerin soruşturulmasını zorlaştıran düzenlemeyi kaldırmayı kabul etti.

"Sokağın sesini duyduk” diyen Başbakan Sorin Grindeanu "Romanya'nın bölünmesini istemediğini” söyledi. Başbakan protestoların ortaya çıkmasında hükümetin iletişim eksikliğinin rol oynadığını vurgulayarak sorumluluğun Adalet Bakanı Florin Iordache'ye ait olduğunu söyledi. Adalet Bakanı'nın görevde kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ise hükümetin bu kararını övgüyle karşıladı.

Göstericiler hükümetin istifasını istiyor

Hükümetin yaptığı bu açıklamanın göstericileri yatıştırdığını söylemekse henüz mümkün değil. Protestolara katılanların birçoğu hükümetin istifasını istiyor. Önemli bir kesim de kararnamenin fesih kararı resmi gazetede yayınlanana dek protestoları sürdürmekten yana. Pazar günü başkent Bükreş'te yine geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Bakanlar kurulu pazar günü acil oturum düzenleyerek kararnameyi kaldırmayı gündemine alacak. Başbakan Grindeanu düzenlemenin hiçbir hukuki sonucu olmamasını güvence altına alacak bir biçim bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Hükümetin çarşamba günü yürürlüğe soktuğu kararname görevi kötüye kullanmanın en az 200 bin ley (45 bin euro) tutarında zarara yol açması durumunda cezai soruşturma başlatılmasını öngörüyor. Düzenleme, Romanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Liviu Dragnea'ya getireceği yarar nedeniyle göstericilerin tepkisini çekmişti. Görevi kötüye kullanmaktan yargılanan Dragnea 100 bin leylik zarara sebep olmakla suçlanıyor. Liviu Dragnea daha önce de seçime hile karıştırma suçundan Nisan 2016'da ceza almış ve kendisine yasalar uyarınca bu yüzden hükümet kurma görevi verilmemişti.

Rumen medyasında çıkan haberlere göre dün ülke çapındaki gösterilere katılanların sayısı 300 bini geçti.

©Deutsche Welle Türkçe

Dpa / EC, BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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