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Dünya
Deutsche Welle

Roma'dan yardım çağrısı

İtalya, Akdeniz’de giderek büyüyen bir mülteci akınıyla karşı karşıya. İtalyan donanması iki gün içinde binlerce kaçağı kurtardı, Roma’dan ise yardım çağrıları yükseliyor.

09 Nisan 2014 21:10


Son iki gün içinde Akdeniz’i teknelerle geçmeye çalışan yaklaşık 4 bin kaçak göçmen İtalyan donanması ve ticari gemiler tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Göçmenlerin denize dayanıklı olmayan teknelerle İtalya'ya ulaşmaya çalıştıklarını belirten İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, bozuk bir tekne yüzünden Afrika kara sularında en az bir kişinin öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Artan mülteci akını nedeniyle ilgili kurumların temsilcileri ile başkent Roma’da bir kriz toplantısı düzenleyen Alfano, aciliyet gerektiren bu durumla mücadele edebilmek için Avrupa'dan daha fazla destek çağrısında bulundu. Teknelerin ardı arkasının kesilmediğini ve krizin büyüdüğünü belirten Alfano, İtalya’nın Libya’dan gelen mülteci baskısının altında olduğuna dikkat çekti.

İtalyan donanması Akdeniz’de kurtardığı kaçak göçmenleri Sicilya’daki mülteci kampına getiriyor.

Kurtarma operasyonu kaçakların sayısını artırdı

Geçen yıl Lampedusa Adası açıklarında 300’den fazla kaçak göçmenin hayatını kaybettiği tekne felaketinin ardından İtalya, Akdeniz’deki güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Ölümlerin önüne geçmek için de başlatılan kurtarma operasyonu çerçevesinde İtalyan donanması teknelerle Akdeniz’i geçmeye çalışan mültecilere yardım ediyor.

La Stampa gazetesinde yer alan habere göre, insan tacirleri “Mare Nostrum“ adlı kurtarma operasyonunu kullanarak daha fazla kaçak göçmen taşıyor. İçişleri Bakanı Alfano da gazeteye yaptığı açıklamada, Libya'dan 30 ila 40 deniz mili uzaklaştıktan sonra insan tacirlerinin telefonla yardım istediğini söyledi.

Bu yılın başından beri İtalya'ya gelen kaçak göçmenlerin sayısının 15 bini geçtiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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