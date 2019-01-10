Roma'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, son günlerde çıkan Oğuzhan Özyakup iddialarını yalanladı ve İtalyan ekibinin planlarında Beşiktaşlı futbolcunun yer almadığını söyledi.
La Gazzetta Dello Sport'a verdiği özel röportajda Roma'nın transfer politikası hakkında bilgiler veren Monchi, basında ismi geçen isimler hakkında net açıklamalar yaptı.
Orta sahaya takviye yapmak istediklerini söyleyen İspanyol futbol adamı, Oğuzhan Özyakup haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Oğuzhan transferinin imkansız olduğunun altını çizen Monchi, orta sahadaki ilk hedeflerinin Empoli'den İsmael Bennacer olduğunu açıkladı.