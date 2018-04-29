Roma’da tarihi çeşmelere girenlere para cezası

İtalya'nın başkenti Roma'da yaz sıcağında tarihi çeşmelerde serinlemek isteyenlere kötü haber belediyeden geldi. Roma'da artık tarihi çeşmelere girenlere 240 euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin imzaladığı kararnameyle tarihi, sanatsal ve arkeolojik değeri olan 40 kadar çeşmenin korunması için para cezaları uygulanacak.

Kararnameyle, tarihi çeşmelere dalmak, ayaklarını sokmak, mermer çerçevelerine oturup yemek ya da içecek tüketmek, hayvanlara bu çeşmelerden su içirmek ya da hayvanları, çamaşırları vs buralarda yıkamak yasaklandı.

Çeşmelere bozuk para dışında herhangi bir şey atmak da cezaya tabi olacak.

Yaz boyunca, 31 Ekim'e kadar geçerli olacak yasağı delenlere 40-240 euro arası para cezaları kesilecek.

Yasak kararı, "kent yaşamının gerektirdiği edep kurallarına aykırı olayların yaşanmasını önlemek ve Roma'nın tarihi, sanatsal ve arkeolojik mirasını korumak" amacıyla alındı.

Belediye Başkanı Raggi, "Roma'nın güzelliğine herkes saygı göstermeli" dedi.

Yasakla koruma altına alınan çeşmeler arasında Roma'nın en turistik mekanlarından Fontana di Trevi (Aşk Çeşmesi), İspanyol Merdivenleri'nin altındaki Barcaccia, Navona Meydanı, Campo dei Fiori, Venedik Meydanı, Santa Maria in Trastevere meydanlarındaki çeşmeler de yer alıyor.

Roma'da turist akınına uğrayan tarihi meydanlarda oturarak yiyecek ve içecek tüketmek de yasaklanmıştı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ancak özel bağışlarla restore edilebilen tarihi mekanları korumak için bu yasak kararlarının alındığı belirtiliyor.

İtalya'nın en çok turist çeken kentlerinden bir diğeri olan Floransa'da da turistlerin tarihi mekanları kirletmesinin önüne geçmek için "hortumlu" bir önlem planı açıklanmıştı.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada kilise çevresindeki merdivenler gibi alanlarda turistlerin oturup yemek yemesini önlemek için bu mekanların öğle yemeği saatinde hortumla yıkanacağını duyurmuştu.

Dario Nardella, "Turistler buralara oturmak isterlerse ıslanacaklar" demişti.