Roma'da olimpiyat adaylığı krizi

2024 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi adaylarından Roma'nın Belediye Başkanı Virginia Raggi, kentin adaylığını desteklemediğini açıkladı. İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi ise Belediye Başkanı'nın bu kararını sert şekilde eleştirerek "Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Raggi bugün düzenlediği basın toplantısında, Roma'yı borca ve çimentoya boğacağı gerekçesiyle Olimpiyatlara "hayır" dediklerini söyledi.

Raggi, "Halen 1960 Olimpiyatlarının borçlarını ödüyoruz. Olimpiyatlara ya da spora karşı değiliz ama spor bahanesiyle şehrin çimento nehrine dönüşmesini istemiyoruz" dedi. Belediye Başkanı, "Olimpiyatlara evet demek sorumsuzluk olur" diye konuştu.

Haziran ayında yapılan belediye seçimleri öncesinde Olimpiyat adaylığını geri çekme vaadinde bulunan Raggi, seçimlerin ikinci turunda yüzde 70 oy almasından hareketle, "Romalıların yüzde 70'i Olimpiyatlara hayır dedi" iddiasında bulundu.

Geçmişteki açıklamalarında, Belediye'nin desteği olmaksızın adaylık sürecinin devam edemeyeceğini söyleyen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) ise Raggi'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

CONI Başkanı Giovanni Malago, "Olimpiyat adaylığını Belediye Başkanı'nın basın toplantısı yüzünden durduramayız. Belediye Meclisi'nin kararı gerekiyor" dedi.

Malago, Belediye Başkanı'nın destek vermemesine rağmen adaylığın sürmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna da "Biz resmi bir eylem gelene kadar yolumuza devam edeceğiz" diye yanıt verdi.

Komite Başkanı Malago, Raggi'yi basın toplantısında halkı yanlış bilgilendirmekle ve İtalya'nın uluslarararı alandaki itibarını düşürmekle suçladı.

Malago ayrıca yarın Başbakan Matteo Renzi ile bir araya gelerek konuyu görüşeceğini de söyledi.

Raggi'ye bir eleştiri de, tüketiciler derneği Codacons'tan geldi.

Codacons, yapılan araştırmaların Romalıların yüzde 85'inin Olimpiyatlara ev sahipliği yapılmasını desteklediğini gösterdiğini belirttti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından geçen yıl Eylül ayında açıklanan 5 aday kent arasında, Los Angeles, Hamburg, Budapeşte ve Paris ile birlikte Roma da bulunuyordu. Almanya'nın Hamburg kenti geçen yıl Kasım'da yapılan halk oylamasında "hayır" oyu çıkması üzerine yarıştan çıkmıştı.

Roma'nın adaylığı ise, geçen Haziran'da yapılan belediye seçimlerinde yönetimin değişmesiyle tartışmaya açılmıştı.

Roma 2024 Olimpiyatları'na, eski Belediye Başkanı Ignazio Marino Haziran 2015'te aday olmuştu. Ancak aradan geçen yaklaşık 1 yıllık sürede Roma'da, yolsuzluk ve mafya skandallarının da etkisiyle belediye başkanının istifa etmesi üzerine yönetim değişikliği yaşandı.

Önceki Belediye Başkanı Marino, 2014 sonunda patlak veren "Başkent Mafyası" skandalı ve şahsi harcamalarını belediye kasasından ödediği suçlamaları üzerine geçen yıl Ekim ayında istifa etmek zorunda kaldı.

Marino'nun istifası üzerine geçen Haziran ayında yapılan belediye seçimlerini ise, önceki yönetimlerde yaşanan yolsuzluk ve mafya skandallarına duyulan tepkinin de etkisiyle, düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin adayı Virginia Raggi kazandı.

Raggi'nin seçim vaatlerinden biri de, 12 milyar euro'nun üzerinde borç yükü bulunan Roma'nın Olimpiyat adaylığını, "fazla masraflı" olduğu gerekçesiyle geri çekmekti.

Raggi kentin öncelikli meselesinin Olimpiyatlar değil, Romalıların gündelik hayatını zorlaştıran belediye hizmetlerindeki aksaklıklar olduğunu savunuyordu.

Mafyanın kent yönetimine sızdığını ortaya çıkaran Başkent Mafyası skandalı da, Olimpiyat ihalelerinin şeffaf ve yolsuzluktan uzak bir şekilde yapılıp yapılamayacağı şüphelerini doğurmuştu.

Hükümetin de aralarında yer aldığı bazı kesimler Olimpiyat adaylığından çekilinmesi fikrine karşı çıkarken, Raggi daha sonra bu konuda referandum düzenlenebileceğini söylemişti.

Ancak 19 Haziran seçimleriyle işbaşına gelen Virginia Raggi, belediye meclisindeki istifalar ve parti içi çatışmalar nedeniyle zorluklarla geçen 3 aylık görev süresince ilk radikal kararını bugün açıkladı ve Olimpiyatlara karşı çıktı.

Roma daha önce de 2020 Olimpiyatları adaylığından mali sebeplerle çekilmişti.