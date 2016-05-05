Roma'da Merkel - Renzi buluşması

İtalya'nın başkenti Roma'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı
Angela Merkel bugün öğleden sonra İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile bir araya
gelecek. İki liderin görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Merkel'in ziyareti ile ilgili bir açıklama yapan Alman hükümetinin sözcüsü Steffen
Seibert, iki liderin mülteci krizi ve AB'nin dış sınırlarının korunmasını ele alacaklarını
belirtti. Seibert, Avusturya'nın İtalya sınırındaki Brenner'e tel örgü çekilmesi
tartışmalarının da görüşüleceğini vurguladı.
Avusturya, Brenner sınır kapısına mültecilerin geçişini engellemek amacıyla tel örgü
inşa etmeyi planlıyor. İtalya ise Avusturya'nın bu planına karşı. Almanya da
Avusturya'nın tel örgü çekme girişimini eleştiriyor.
Merkel'in İtalya'daki temasları yarın da devam edecek. Merkel, Papa Françesko'ya
Uluslararası Şarlman Ödülü'nün sunulacağı Roma'daki törene de katılacak.