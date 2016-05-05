Roma'da Merkel - Renzi buluşması

İtalya'nın başkenti Roma'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı

Angela Merkel bugün öğleden sonra İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile bir araya

gelecek. İki liderin görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Merkel'in ziyareti ile ilgili bir açıklama yapan Alman hükümetinin sözcüsü Steffen

Seibert, iki liderin mülteci krizi ve AB'nin dış sınırlarının korunmasını ele alacaklarını

belirtti. Seibert, Avusturya'nın İtalya sınırındaki Brenner'e tel örgü çekilmesi

tartışmalarının da görüşüleceğini vurguladı.

Avusturya, Brenner sınır kapısına mültecilerin geçişini engellemek amacıyla tel örgü

inşa etmeyi planlıyor. İtalya ise Avusturya'nın bu planına karşı. Almanya da

Avusturya'nın tel örgü çekme girişimini eleştiriyor.

Merkel'in İtalya'daki temasları yarın da devam edecek. Merkel, Papa Françesko'ya

Uluslararası Şarlman Ödülü'nün sunulacağı Roma'daki törene de katılacak.