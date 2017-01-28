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BBC Türkçe

Roma'da göçmenler için 'askıda yemek' kampanyası

İtalya'nın başkenti Roma'da bir restoran, göçmenler ve muhtaç durumdakiler için 'askıda yemek' kampanyası başlattı. Restoranda yemek yiyenler, kendi hesapları dışında 5 euro daha ödeyerek ihtiyaç sahiplerine yemek ısmarlamış oluyor.

28 Ocak 2017 18:51

İtalya'nın başkenti Roma'da bir restoran, göçmenler ve muhtaç durumdakiler için "askıda yemek" kampanyası başlattı.

Garbatella semtindeki Casetta Rossa isimli toplum merkezine bağlı restoranın başlattığı kampanya, Napoli'de yaygın olan "askıda kahve" uygulamasından ilham alıyor.

Askıda kahve geleneği, bir barda kahve içen müşterilerin ekstra bir kahve ücreti daha ödemesi ve parası olmayanların da daha sonra aynı barda bu "askıdaki kahveden" faydalanması esasına dayanıyor.

Örneğin bir kahve içen bir müşteri iki kahve parası ödeyip bunlardan birinin "askıda kahve" olduğunu söylüyor. Böylece maddi gücü yetersiz bir kişi aynı bara gidip bir askıda kahve rica ederek ücret ödemeden kahve içebiliyor.

Roma'daki Casetta Rossa ise, Napoli'nin ardından İtalya'nın diğer kentlerine de yayılan bu uygulamayı bir adım öteye taşıyor.

Şubat ayı başında "askıda yemek" uygulamasını hayata geçireceğini duyuran restoran bağışları almaya ise şimdiden başladı.

Kampanyaya katılmak isteyenler Casetta Rossa'nın restoranında yemek yedikten sonra ya da havale yoluyla bağışta bulunabiliyor. Bağışçılar, kendi hesapları dışında 5 euro daha ödeyerek ihtiyaç sahiplerine yemek ısmarlamış oluyor.

Askıda yemek kampanyası, Roma'daki göçmenlerin ağırlandığı Baobab göç merkezinin iş birliği ve yazar Erri De Luca ile Şef Rubio olarak tanınan aşçı Gabriele Rubini'nin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Kampanyayla özellikle göçmenlerin ve ekonomik krizden etkilenen kişilerin ücret ödemeden yemek yiyebilmesi amaçlanıyor.

Organizatörler, hem göçmenlerle hem de "ekonomik kriz ve işsizliğin yeniden su yüzüne çıktığı bu dönemde" muhtaç durumdakilerle dayanışma sergilenmesini amaçladıklarını belirtiyor.

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