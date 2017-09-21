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Spor

Roma rahat kazandı

Benevento - Roma: 0-4 Cengiz Ünder ilk 11'de başladı İSTANBUL, (DHA) - İtalya Serie A'da Roma, Benevento'yu 4-0'la geçti

21 Eylül 2017 02:44

Benevento - Roma: 0-4

Cengiz Ünder ilk 11\'de başladı

İSTANBUL, (DHA) - İtalya Serie A\'da Roma, Benevento\'yu 4-0\'la geçti.
Milli oyuncumuz Cengiz Ünder\'in ilk 11\'de başladığı maçta Roma\'nın gollerini Edin Dzeko (2), Fabi Lucioni (KK) ve Lorenzo Venuti (KK) kaydetti. Cengiz ikinci yarının başında yerini Stephan El Shaarawy\'e bıraktı.
HAKANLI MİLAN, PENALTILARLA GÜLDÜ
İtalya\'da oynanan bir diğer maçta ise Milan, SPAL\'ı 2-0 yendi. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11\'de başlarken, 74\'üncü dakikada yerini Giacomo Bonaventura\'ya bıraktı. Mücadelede Milan\'ın gollerini Ricardo Rodriguez (P) ve Franck Kessie (P) kaydetti.

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