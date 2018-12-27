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Spor

Roma evinde galip

Roma - Sassuolo: 3 - 1 İSTANBUL,(DHA) Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti

27 Aralık 2018 01:21

Roma - Sassuolo: 3 - 1

İSTANBUL,(DHA)

Cengiz Ünder\'in formasını giydiği Roma sahasında Sassuolo\'yu 3-1 mağlup etti.
İtalya Serie A\'nın 18\'inci haftasında Cengiz Ünder\'in formasını giydiği Romaa sahasında Sassuolo\'yu konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 8\'inci dakikada Perotti\'nin golüyle öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Roma\'da 23\'üncü dakikada Schick farkı 2\'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı Roma\'nın 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi. 59\'uncu dakikada Cengiz Ünder\'in asistinde Zaniolo farkı 3\'e çıkardı. Konuk ekipte Babacar, 90\'ıncı dakikada attığı golle skoru belirledi: 3-1.
Karşılaşmaya ilk 11\'de başlayan Milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giyerken 1 de asist yaptı.

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