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Spor

Roma Açık'ta Rus finali

Roma Açık Tenis Turnuvası'nın finali Rus tenisçileri karşı karşıya getirecek.

09 Mayıs 2009 03:00


Roma Açık Tenis Turnuvası'nın finali Rus tenisçileri karşı karşıya getirecek. Dünya sıralamasının bir numarası Dinara Safina ile Svetlana Kuznetsova, 2 hafta içinde ikinci kez şampiyonluk maçı yapacak.

Svetlana Kuznetsova, geçen pazar Stutgart Grand Prix'si finalinde Dinara Safina'yı yenerek şampiyon olmuştu.

Rus tenisçi, Roma açık yarı finalinde daha önce hiç yenemediği Venus Williams'ı geriden gelerek devirdi. Williams maça hızlı başladı ve ilk sette 5-2 öne geçti. Safına seti uzattı ama tie-break'te 7-3 yenilmekten kurtulamadı.

Williams, ikinci setin ilk 2 oyununda da rakibine şans vermedi. Ancak Safina yine pes etmedi ve bundan sonraki 7 oyundan 6'sını kazanarak seti 6-3 önde kapattı. Dünya bir numarası, son seti de uzun bir rally'nin sonunda 6-4'lük üstünlükle tamamladı ve bir kez daha Kuznetsova'ya rakip oldu.

Çeyrek finalde turnuvanın son şampiyonu Jelena Jankovic'i eleyen Kuznetsova ise, yarı finalde Victoria Azarenka ile kozlarını paylaştı.

Bu sezon 3 turnuva kazanan Azarenka, Kuznetsova'dan set alamadı. Belaruslu tenisçi 6-2 ve 6-4'lük setler ile turnuvaya veda etti. Kuznetsova ile Safina'nın karşılaşacağı final maçı bugün oynanacak.

Kuznetsova, 13. kez buluşacağı Safina karşısında altıncı galibiyetini elde etmeye çalışacak.

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