Roma - Atalanta: 1-2

İSTANBUL,(DHA) - İTALYA Seri A\'nın 20\'nci hafta mücadelesinde Roma, Atalanta\'ya 2-1 mağlup oldu. Roma Olimpiyat Stadı\'nda oynanan karşılaşmada Marco Guida düdük çaldı. Mücadelede Atalanta\'nın gollerini 14\'üncü dakikada Andreas Cornelius ile 19\'uncu dakikada Marten de Roon kaydetti. Ev sahibi Roma\'nın tek golünü ise 56\'ncı dakikada Edin Dzeko attı. Öte yandan Roma\'da forma giyen Cengiz Ünder karşılaşmanın 76\'ncı dakikasında Kevin Strootman\'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Atalanta 30 puanla 7\'nci sırada, Roma ise 39 puanla 5\'inci sırada yer aldı.