Roll dergisi kapanıyor!

Müzik degirisi Roll, 144'üncü ve son sayısı ile piyasaya çıktı. Roll çalışanları okuyucularına şöyle veda etti.



Ekonomik kriz nedeniyle okuyucularına veda eden Roll’un ilk sayısı yine bir kasım günü ve 1996’da çıkmıştı.



Derya Bengi, Yücel Göktürk, Merve Erol, Hakan Lokanoğlu ve Özay Selmo’dan oluşan kadronun öncülüğünde çıkan Roll çok sesli, muhalif içeriğiyle dikkat çekiyordu. Roll çalışanlarının ‘Tenk yu Şeytan’ başlıklı veda yazısında, “13 yıl önce bu mevsimde şeytana uyduk. 13 yıl önceki kasım ayının ilk günlerinden bu yana 144 defa buluştuk, altı da ‘özel’i, toplam 150. Hepimize yaradı. Ya şeytana uymasaydık? Vedalaşırken gözlerinden öpelim Leo Ferre’yi: Tenk yu şeytan! Bize Roll’u verdiğin için” cümleleriyle okuyucuya veda edildi.



Roll'un veda yazısı:



TENK YU ŞEYTAN

Müsaadenizle bir veda sigarası yakalım, bir veda “kalem”i yuvarlayalım. Diyarbakır meyhanelerinde “kalem” deniyor “yolluk”a...



İlk yudum Turgut Uyar’ın ruhuna:



“Efendimiz acemilik. Bir taş alacaksınız, yontmaya başlayacaksınız. Şekillenmeye yüz tutmuşken atacaksınız elinizden. Bir başka taş, bir başka daha. Sonunda bir yığın yarım yamalak biçimler bırakacaksınız. Belki başkaları sever tamamlar. Ama her taşa sarılırken gücünüz, aşkınız, korkunuz yenidir, tazedir. Başaramamak endişenizin zevkiyle çalışacaksınız.”



İkincisi de Uyar’a:



“Nedir sonsuzdan bir önceki sayının adı diyelim sonsuz eksi bir hayatın adıdır bu.”

Üçüncüsü Latin aşkına:



“Sonuncu yoktur, sondan bir önceki vardır!”



Dördüncüsü, 144. Roll’a, sonsuzdan bir önceki sayıya. Veda sayısına. 13 yıl önce bu mevsimde şeytana uyduk. Uyunca da, baktık olmazsa olmayacak, zaten olmuş olmayacak olan, “olan oldu bir defa, bari hepimize yarasın” deyip yola çıktık. 13 yıl önceki kasım ayının ilk günlerinden bu yana 144 defa buluştuk –altı da “özel”i, toplam 150.

Yaradı valla. Hepimize yaradı.



Ya şeytana uymasaydık?



George Harrison, “Beatles olmasaydı dünya sıkıntıdan patlardı” demiş. Doğru. ﬁu da doğru: Roll olmasaydı sen-ben-o sıkıntıdan patlardık.

Vedalaşırken gözlerinden öpelim Léo Ferré’yi: Tenk yu şeytan! Bize Roll’u verdiğin için.



VE ROLL'UN SON SAYISINDAKİ KONULAR:



THE BEATLES

Walrus’un kalbine seyahat



JUSTIN ADAMS

Yol



ARCTIC MONKEYS

Kaktüs ve nane şekeri



VIC CHESNUTT

Bilinçaltıma müteşekkirim



BRIAN ENO

Başka dine ait bir şamdan



İMAM BAİLDİ

Türkiye’nin rebetikosu ne?



CUMHUR CANBAZOĞLU “KENTİN TÜRKÜSÜ”NÜN HİKAYESİNİ YAZDI

Yunan polisinden Moğollar’a ödül



FETHİ TANER

Sıfırla seksen metre arasında



BİRSEN TEZER

Çığlıksız çığlıklar



ZARDANADAM

Koy küllük Nazan küllük yok



MİKA

Neşenin demokrasisi



EDA KARAYTUĞ

Elde var hüzün

