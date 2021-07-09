Roland-Garros ve Wimbledon'dan çekilen Osaka: Sporcuları, özellikle kırılgan olanları korumak için önlemler alabiliriz

Dünyaca ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka, Roland-Garros ve Wimbledon'dan çekilmesi hakkında konuştu. Osaka, "Her birimiz için perde arkasındaki sorunlarla uğraştığımız anlar olabilir. Sporcuları, özellikle kırılgan olanları korumak için önlemler alabiliriz" dedi.

Mental yorgunluğu nedeniyle Roland-Garros'tan çekilen ve Wimbledon'da da yer almayan Japon tenisçi Naomi Osaka, Time dergisinin Olimpiyat serisine açıklamalarda bulundu.

Başarılı tenisçi yaşadığı süreç ile ilgili, "Her birimiz için perde arkasındaki sorunlarla uğraştığımız anlar olabilir. İnsanlar olarak her birimiz bu düzeyde bir şeyler yaşıyoruz. Sporcuları, özellikle kırılgan olanları korumak için önlemler alabiliriz" diyerek yaşadığı zorlu süreç için destek istedi.

Ülkesinde düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları'nda oynaması kesinleşen 23 yaşındaki sporcu, "İster inanın ister inanmayın, doğal olarak içe dönük biriyim ve dikkatleri üzerinize çekmiyorum. Her zaman doğru olduğuna inandığım şeyler için kendimi konuşmaya zorlarım, ancak bu çoğu zaman büyük bir endişe pahasına olur." ifadelerini kullandı.

Naomi Osaka, ABD eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama başta olmak üzere, Novak Djokovic, Michael Phelps ve Stephen Curry gibi dünya sporlarından önemli isimlerden destek mesajları almıştı.