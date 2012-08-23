Rojin: Açılım kaçılım oldu!

Kürt açılımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan müzisyen Rojin, "Tespit anlamında; açılım kaçılım oldu. Orada da becerilemeyen şeyler oldu" dedi. Rojin, MİT ve Başbakanlık yetkilileri ile PKK temsilcilerinin buluştuğu Oslo görüşmeleri için, " Oslo sürecini yaşamış bir hareketin silahla çözüm olmayacağını anlaması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sanatçı Rojin, A Haber’de Selin Ongun’un sunduğu ''Bi Sormak Lazım'' programına konuk oldu. Rojin'in açıklamarından bazı bölümler şöyle:

‘Bu dönem silahın değil aklın zamanı’

Artık sözün bittiği bir noktadayız. Hiçbir şeyin söylenemeyeceği bir noktadayız. Oslo sürecini yaşamış bir ülkenin, Oslo sürecinin yaşamış bir hareketin silahla çözüm olmayacağını anlaması gerekiyor. Bu dönem silah dönemi değil. Aklın zekânın, diplomasinin, siyasetin başka şeylerin zamanı.

‘Aylardır gazete okumuyor, tv izlemiyorum’

Ben aylardır televizyon izlememe gazete okumama kararı vermiştim. Bir yerlerde mutlaka karşına çıkıyor. Bu kendi kendime bir protesto şekliydi. Duymak, görmek istemiyorum. Başarabilsem keşke bunu. Gerçekten psikolojim alt üst oluyor. Bazı şeyleri kaldıramıyorum.

‘Bazen keşke Rojin olmasaydım diyorum’

Ülkemiz bir ateş topunun içerisinde. Komşularla ilişkilere bakıyorsunuz. Yurtta sulh cihanda sulh değil, yurtta savaş cihanda savaş dönemi yaşıyorsunuz. Ben hep ağzımı tutuyorum, sus Rojin, sus Rojin, sus Rojin diyorum kendime ama geldiğiniz zaman da onun dışında bir şey konuşamıyorsunuz. Tarih size öyle bir şey yüklemiş ki.

‘O silahı ben sıkmışım gibi bakanlar var’

Bazen keşke Rojin olmasaydım diyorum. Hakikaten o kadar yorucu, ağır ve zor bir şey ki bu yükü kaldırmak. Sokakta, herhangi bir durum yaşandığında kafalar çevriliyor ve sen Rojin'sin. Sanki o bombayı sen patlatmış, o silahı sen sıkmışsın. Sanki… Çok ağır bir şey. Herkes kendi çerçevesinden, kendi dünyasından bakıyor. Bu çok ağır bir şey. İnsan kaldıramaz noktaya geliyor.

‘Barışı kimsenin istemediğini düşünüyorum’

Kimsenin çözmek istemediğini, kimsenin umurunda olmadığını düşünüyorum. Bugün konuşuyoruz. Yarın bu konuda kapanacak hayatımıza devam edeceğiz. Ölen öldüğü ile kalacak. Artık barış demek bile istemiyorum. Çünkü kimsenin gerçek anlamda istemediğini düşünüyorum. (siyasileri kastederek) Hiç kimsenin istemediğini düşünüyorum. Hem siyasiler em de diğerleri isteseydi bu iş çözülürdü. Dünyada insan canından kıymetli ne olabilir. Şu anda Antep’te hayatını kaybeden insanların acısı ne ile tanımlanabilir? Empati konusunda o kadar kötüyüz ki. Hayat devam ediyor. Kimsenin çözmek istediğini düşünmüyorum. 30 yıldır çözülemez mi bu iş?

‘Vicdan ve barış artık sadece bir kelime’

Vicdan sadece bir kelime. Vicdanın anlamını, sevginin anlamını gerçekten derin olarak hissediyor, anlıyor, değerlendiriyor muyuz? Nedir? Orada o bombayı koyan insanlar, orada ölen o çocukların… Ben Kürtlerle, kendi halkımla ilgili sorumluluğumu, sonuna kadar en zor zamanlarda yerine getirmiş bir insanım, gerçekten kınıyorum. Yazıklar olsun.

‘Açılım kaçılım oldu’

Ben Türkiye’de duruş olarak Sezen Aksu’nun çok emeği olduğuna inanıyorum. Erdal Eren’e şarkı sözü yazmaktan, Cumartesi annelerine…Her zaman sağlıklı bir yerde durmak isteyen, üstelik bu kadar popüler bir iş yaparken…Her şeyi karşısına alarak yapmak büyük bir yürek istiyor. Özellikle Sezen Aksu’un bu konudaki hakkını vermek bana düşmez ama, Hepimiz vermek durumundayız. Tespit anlamında ise; açılım kaçılım oldu. Orada da becerilemeyen şeyler oldu. (Kürt siyasetinin de katkısıyla) Hep beraber işi kötü bir noktaya taşımak için uğraştık.