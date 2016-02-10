Rojava Özerk Yönetimi'nin Moskova temsilciliği açıldı

Rojava Özerk Yönetimi'nin ABD ve Avrupa özel temsilcisi Senam Muhammed, Rusya’da temsilcilik açtıklarını duyurdu ve "Temsilciliğin açılması Kürtlerin Suriye'deki kararlı mücadelesi sonucunda mümkün oldu” dedi.

Sputnik’in haberine göre Rojava temsilciliğinin Moskova'da kamu kuruluşu olarak çalışacağını belirten Muhammed, "Her iş küçük bir şansla başlar. Bu nedenle temsilciliğimizi kamu kuruluşu olarak açıyoruz" dedi.

Muhammed ayrıca, temsilciliğin açılmasının Kürtler ve Rusya arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde 'önemli bir rol' oynayacağını söyledi.

Rojava'daki durumun zor olduğunu ve Türkiye liderliğinin negatif bir rol oynadığını da belirten Muhammed şunları söyledi:

"Batı Kürdistan'da çatışmalar sürüyor. IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadele sürüyor. Ancak Türkiye sınırında uygulanan abluka, Rojava'nın zorluk yaşamasına ve gereksinim duyduğu her şeye ulaşamamasına yönelik. Yine de buna rağmen karşılaştığımız sorunları aşabiliyoruz. Kürtlerin Kobani'de IŞİD'e karşı zafer elde etmesinden sonra Türkiye liderliği öfkesini kendi Kürt halkına yöneltti. (Türkiye'de) Kürtlere karşı cezalandırıcı bir operasyon yürütülüyor ve bazen çatışmalar yaşanıyor. Ancak dünya nedense Türkiye Kürdistan'ında olanlara pek dikkatini vermiyor. Burada olup bitenlerin bizi endişelendirmemesi ise mümkün değil."