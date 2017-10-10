Rohingya mültecileri için dev aşı kampanyası

BM, Bangladeş’teki Rohingya mültecileri için koleraya karşı dünyanın en büyük aşı kampanyalarından birini başlattı. Myanmar’dan Bangladeş‘e kaçan binlerce Roghinya, salı günü, kurulan sağlık merkezleri önünde kolera aşısı olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok kişi küçük çocuklarını kucaklarında taşıdı. Thankhali Mülteci Kampı’ndaki mülteciler, hoparlörlerle çabuk bulaşan bağırsak enfeksiyonunu önlemek için aşı olmaya çağrıldılar.

BM’e bağlı Dünya Sağlık örgütü (WHO) Bangladeş hükümetinin işbirliği ile önümüzdeki haftalarda mülteci kampında yaşayan yaklaşık 650 bin kişiyi koleraya karşı aşılamayı hedefliyor. Bu dev kampanya için bine yakın gönüllü, Dünya Sağlık Örgütü’ne destek veriyor. Ayrıca damla biçiminde yapılan aşıdan, bir ve beş yaş arası yaklaşık 250 bin çocuğa ikinci bir doz daha verilmesi öngörülüyor. Bir yaşın altındaki çocuklara ise kolera aşısı yapılmıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in bölgedeki sözcüsü, mültecilerin temiz içme suyu ve sağlık olanaklarından yoksun olduğuna dikkat çekerek, böyle bir durumda kolera salgını tehlikesinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Kolera bakterisi özellikle kirli içme suyu ile bulaşıyor. İshal ve mide bulantısına neden olan hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabiliyor.

24 saatte 11 bin Rohingya Bangladeş'e kaçtı

Bununla birlikte bir gün içerisinde, şiddetten kaçan yaklaşık 11 bin Rohingya Müslümanı, komşu ülke Bangladeş'e ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksel Komiserliği (UNHCR) tarafından Salı günü Cenevre’de yapılan açıklamada, BM görevlilerinin Bangladeş sınırına daha fazla mültecinin ulaşmasına karşı acil hazırlık yaptığı bildirildi. Son kitlesel kaçışa tam olarak neyin sebebiyet verdiği ise henüz netleşmedi.

Çatışmaların patlak verdiği ağustos ayından bu yana Myanmar’dan kaçan Rohingyaların sayısı yarım milyonu geçti. Yaklaşık 520 bin Rohingya Müslümanı Myanmar’ın Arakan eyaletinden Bangladeş‘e kaçtı. Myanmar’daki çatışmaların fitilini ateşleyen olay ise Rohingya militanlarının polis ve askerlere saldırarak çok sayıda güvenlik görevlisinin ölümüne sebebiyet vermesi olmuştu. Ordu bu saldırıya şiddetle karşılık verdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik "bir etnik temizlik" yapıldığını söylemişti.

Halkın büyük bir kısmı yoksulluk içerisinde olan Bangladeş için ise ülkeye sığınan binlerce mülteci büyük bir yük oluşturuyor. Daha önceki yıllarda da yüzbinlerce Rohingya Müslümanı Bangladeş’e kaçmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/epd, BD/BÖ