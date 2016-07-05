Roger Federer Wimbledon'da çeyrek finalde

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, ABD'li Steve Johnson'ı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a sekizinci gün maçlarıyla devam edildi. Kariyerinde 7 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Federer, dünya klasmanında 29. sırada yer alan ABD'li Johnson'ı 6-2, 6-3 ve 7-5'lik setlerle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Geçen yıl ABD Açık'ta çiftlerde yarı final oynayan, kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında dördüncü tur mücadelesi veren 26 yaşındaki Johnson karşısında rahat bir maç çıkaran Federer, 5 kez servis kırdığı 97 dakikalık mücadeleden turla ayrıldı.

Eurosport'taki habere göre, grand slam turnuvalarında toplam 306. galibiyetini elde eden İsviçreli tenisçi, erkek ve kadınlarda en fazla galibiyete sahip Martina Navratilova'yı bu alanda yakaladı. İki tenisçiyi 300 galibiyetle Serena Williams ve 299 galibiyetle Chris Evert takip ediyor. Grand slam turnuvalarında Navratilova'nın 49, Federer'in ise 50 mağlubiyeti bulunuyor.

Ayrıca, 17 kez katıldığı Wimbledon'da 14. çeyrek finaline uzanan Federer, bu alanda Jimmy Connors ile istatistiklerini eşitlerken, bütün grand slam turnuvalarında ise toplam 48. kez çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi.