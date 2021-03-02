Roger Federer, Miami Açık'tan çekildi

T24 Spor

ABD medyasından gelen haberlere göre, Roger Federer, ameliyatların ardından tam olarak iyileşti ancak bu ayki Miami Açık turnuvasından çekildi.

Geçen yılki Avustralya Açık'ta yarı finalde kaybettiğinden beri forma giyemeyen 39 yaşındaki İsviçreli yıldız, önümüzdeki hafta Doha'daki Katar Açık'ta bir yıllık aradan sonra dönüş yapacak.

Miami Herald, Federer'in menajeri Tony Godsick'in pazartesi günü 20 kez Grand Slam tekler şampiyonunun takvim planlaması nedeniyle Miami'yi atlayacağını belirtti.

Federer'in Doha'dan sonra Dubai'de oynayabileceğini ancak daha sonra bir antrenman molası vereceğini ifade edildi.

Federer'in çekilmesi, Covid-19 pandemisi, Kuzey Amerika'da sporu durma noktasına getirdiği için geçen yılki etkinliği iptal etmek zorunda kalan Miami turnuvasının organizatörlerine bir darbe oldu.