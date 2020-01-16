Rodriguez, Fenerbahçe'yi seçti

İsviçreli sol bekin kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor
16 Ocak 2020 10:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve taraftarların sabırsızlıkla beklediği sol bek transferinde artık sona gelindi. Sarı-lacivertliler, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe’nin sol bek için listesinde bulunan Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'ın teklifini reddetti. İsviçreli futbolcunun Menajeri Gianluca Di Domenico, Milan'ın Futbol Direktörü Zvonimir Boban'a sarı-lacivertlilerin teklifini iletirken futbolcunun da tercihinin Fenerbahçe olduğunu vurguladı. Kanarya, 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamada anlaştı.
Transfer döneminin en flaş muhabirlerinden olan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Rodriguez’in PSV-Fenerbahçe arasındaki seçimini İstanbul’dan yana kullandığını yazdı. İtalyan gazeteci, İsviçreli futbolcunun daha yüksek maaş nedeniyle Fenerbahçe’yi tercih ettiğini duyurdu.