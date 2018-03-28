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Yaşam
Deutsche Welle

Robot öğretmenler ders başı yaptı

Minik robotlar, yabancı dil ve matematik eğitiminde öğrencilere ve öğretmenlere yardımcı oluyor.

28 Mart 2018 23:47

Finlandiya’da eğitim ve öğretimde robot öğretmenlerin görev aldığı pilot uygulama başladı. Ülkenin güneyindeki Tampere şehrindeki bir ilköğretim okulunda başlanan uygulamada yabancı dil eğitimine destek veren "Elias" isimli robotlar, 23 dil konuşabiliyor ve öğrencilerin sorularına yanıt verebilecek gerekli yazılıma sahip. Ancak pilot uygulama sürecince Elias sadece Fince, İngilizce ve Almanca dillerinde iletişim kuracak.

Öğrencinin yeteneklerini ve seviyesini algılayabilen robot, dersle ilgili sorularını bu doğrultuda soruyor. Ayrıca öğrencinin öğrenmeye karşı cesaretini güçlendirecek sözler de sarf ediyor. Elias öğretmenlere de öğrencilerin derslerde yaşadığı zorluklar hakkında geri bildirimde bulunuyor.

Öğrenciler 'birazcık şaşkın'

Bu yeni teknolojiyle çalışma fırsatı bulan öğretmenler, Elias'ın çocukları derse çekme konusunda faydalı olduğunu söyledi. Yabancı dil öğretmeni Riika Kolunsarka, "Yeni müfredatta ana fikir zannedersem öğrencilerin derse katılımını ve motivasyonunu artırmak. Elias'ı farklı alıştırma yöntemleri ve farklı aktiviteler için önemli bir araç olarak görüyorum" dedi. "Eğlenceli, ilginç ve heyecanlı. Birazcık şaşkınım" sözleri ise Elias'la ilgili düşencesi sorulan Abisha Jinia isimli bir öğrenciye ait.

Yaklaşık 30 cm uzunluğundaki Elias farklı hareketler yapabiliyor, danslarla da öğrencilerin ilgisini çekebiliyor. Elias'ın bir benzeri olan “OVObot” olarak bilinen bir başka model robot ise matematik derslerinde öğretmenlere ve öğrencilere yardımcı oluyor.

Pilot projenin amacı, robotların eğitimde kaliteyi artırıp artırmadığını tespit etmek. Her ne kadar yabancı dil ve matematikteki yetenekleri tartışma konusu olmasa da, robotların ilköğretim çağındaki çocuklarla dolu bir sınıfta disiplini sağlaması söz konusu değil. Bu nedenle en azından şimdilik öğretmenlerin işlerinin tehlikede olmadığı düşünülüyor.

rtr/GY,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BirTampereEliasFinceAlmancaRiika KolunsarkaAbisha JiniaDeutsche Welle Türkçe

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