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Yaşam

Roboskili aileler Soma'da

Roboski'de yakınlarını kaybeden bazı aileler, Soma'da yaşamını yitiren madencilerin mezarlarını ziyaret etti

24 Mayıs 2014 19:24

Roboski katliamında yakınlarını kaybeden bazı aileler, Soma'daki maden faciasında vefat eden işçilerinin mezarlarını ziyaret etti. Soma Belediye Mezarlığı'na gelen 6 aile işçiler için dua etti, mezarlarına su döktü. Mezarlık çıkışında aileler adına açıklama yapan Veli Encü, Soma'da yaşanan acının bir benzerini yaşadıklarını belirterek, "Rızıklarını kazanmak için şehit düşen kardeşlerimizin mezarlarını ziyaret ettik" dedi. 

 

Acılar paylaştıkça azalır 

 

Radikal’de yer alan habere göre, “Acıların ortaklaştırılmasının, aynılaştırılmasının, samimi duygu ve duyarlılıkla paylaşılmasının birlikte olunduğunu gösterdiğini” kaydeden Encü, şunları söyledi: "Acılar paylaştıkça azalır. Biz bu amaçla buradayız, tüm eleştiri ve tepkilere rağmen. Şu gerçeği paylaşmak zorundayız, Roboski ve Soma'da acı aynı olduğu kadar acıtanlar da aynıdır. Roboski'de bilerek planlı bir şekilde katledilen yakınlarımız için 'kaza', Soma'da ihmalkarlıkla ölüme terk edilen madenci kardeşlerimizin ölümlerine 'kader', 'bu işin fıtratında var', bu acılardan ve ölümlerden hala ders almadıklarının ifadesidir." 

 


Bu devlet bizi kendi vatandaşı saymıyor 

 

Mercan Encü ise Uludere'deki olayda 18 yaşındaki oğlunu kaybettiğini belirterek, hayatını kaybeden maden işçilerine daha önce sahip çıkılsa bu olayın meydana gelmeyeceğini ifade ederek, "Olayın olduğu gün maaş bağlandı. Keşke daha önceden yapmış olsaydı, devlet bize sahip çıksaydı. Bu devletin vatandaşıyız. Bu devlet bizi kendi vatandaşı saymıyor" diye konuştu. 

Ailelere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

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