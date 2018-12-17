Roboflex, yurt dışından da ilgi görüyor

ANKARA,(DHA)- Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği’nde kullanılmakta olan Avicenna Roboflex yurt dışında da üroloji uzmanları tarafından büyük ilgi görmeye başladı.

Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam’ın Türk Bilim İnsanları ve Mühendisleri ile birlikte geliştirdiği İbn-i Sina (Avicenna) Roboflex, Almanya, Fransa, Danimarka, Japonya gibi ülkelerin ardından Katardan da büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği’ni ziyaret eden Prof. Dr. Abdullah El Ensari ve Prof. Dr. Ahmet Shemsudalin önderliğindeki heyet, Roboflex ile ilgili kapsamlı bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Katarlı ekip böbrek taşlarının tedavisinde Asya ve Avrupa’da yeni bir tedavi şekli olarak kabul edilen Robotik Lazerli Fleksibil Üreteroskopi’de kullanılan, Türk Robotu olarak da bilinen cihazın Katar’da da kullanılmaya başladıklarını belirtti.

TIP DÜNYASININ İLGİYLE İZLEDİĞİ TÜRK ROBOTU: ROBOFLEX

Roboflex’in geliştirildiği günden bu yana tıp dünyasında ilgi ile izlendiğini, övgü ve ödüllere layık görüldüğünü belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam, İbn-i Sina robotu ile böbrekteki taşların hiçbir kesme veya delme işlemi olmadan lazer tekniğiyle tedavi edilebildiğini, bunun hem hasta hem de hekime birçok avantaj sağladığını ifade etti. Sağlam, “Türk robotu olarak da bilinen roboflex tıp alanında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Alanında dünyanın en önde gelen ismi olan Fransız Profesör Olivier Traxer, Medicana International Ankara’da gerçekleştirilen ameliyata katıldığında ‘İşte gelecek bu’ demişti. Ayrıca Almaya Heillbron’dan Prof. Rassweiler Roboflex’in fleksibil üreteroskopinin geleceği olarak tanımlamış ve kliniğinde kullanmaya başlamıştı. Bu övgüler bizi elbette çok mutlu ediyor” dedi.

Robotu kullanmak için yurt dışında çok sayıda ülkeden uzman hekimin sırada olduğunu, birçok kongrede konu olduğunu ve davet aldığını kaydeden Sağlam, Roboflex ile böbrekteki taşların hiçbir kesme veya delme işlemi olmadan lazer tekniğiyle tedavi edilebildiğini, uygulama süresince radyasyon verilmediğini, hastanın da ameliyatın ertesi günü evine gidebileceğini vurguladı.

Medicana Internatonal Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam robot hakkın verdiği bilgilere şöyle devam etti:

“Roboflex kullanılarak yapılan \'robotik lazer ile fleksibil üreteroskopi\' yöntemi ile böbrek taşı tedavisinde açık ameliyat tarihe karıştı. Roboflex ile kesmeden, delmeden hastanın idrar yollarından girerek operasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Fleksibil yani ucuna kumanda edilebilme özelliği sayesinde böbreğin bütün boşlukların ulaşabildiğimiz için diğer tedavi yöntemleriyle ulaşılamayan taşları da alabiliyoruz. Hekim hastanın taşını roboflex ile oturarak daha ergonomik şartlarda kullandığı için yorulmadan, daha hızlı ve daha hassas bir şekilde toz haline getirebiliyor. Taş tozları dökülme problemi yaşamadan daha tedavi sırasında idrara karışıp vücuttan atılıyor. Ameliyat sonrası ağrı yaşamayan hastamız bir gün sonunda taburcu olarak normal yaşamına geri dönüyor.”