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Spor

Robinho ile 50 gol atarız

16 Eylül 2008 03:00


Son yıllarda sürekli sakatlık problemiyle boğuşan Ronaldo futbola Manchester City formasıyla dönüyor. Yaklaşık 9 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı Robinho ile birlikte en az 50 gol atacaklarını söyledi.

Milan'ın serbest bıraktığı 32 yaşındaki futbolcu şu sana kadar en iyi teklifin City'den geldiğini söylerken, "Sözleşme imzalamak için sabırsızlanıyorum. Robinho ile beraber çok iyi işlere imza atacağız. Bir sezon da en az 50 gol kaydedeceğimizi düşünüyorum" dedi. Dizinden sakatlandıktan sonra futbola dönemeyeceği konuşulan Ronaldo, daha önce Brezilya ekipleriyle görüşmeler yapmıştı.

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